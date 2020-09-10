Diyetisyen Ferin Batman'dan yemek severlerin yeni gözdesi ve hazırlaması pratik buda kasesi

Malzemeler

4 yemek kaşığı haşlanmış nohut

Ispanak yaprakları

1 küçük boy kırmızı pancar

Renkli domatesler

2 küçük boy havuç

2 salatalık

1 turp

1/4 avokado

2 yemek kaşığı yoğurt

Pul biber

Zerdeçal

Çörek otu

1 yemek kaşığı zeytinyağı



Hazırlanışı

Pancarı ve havucu rendeleyin, salatalıkları ve domatesi de doğrayın. Ispanak yapraklarını doğrayıp salata kasesinin en altına koyun. Üzerine limon sıkın. Pancar, turp, havuç, salatalık ve doğradığınız avokadoyu karıştırmadan ıspanakların üzerine yerleştirin. Haşladığınız nohutları 1 kaşık yağ ve toz zerdeçal ile iyice karıştırın ve kasenizin içine yerleştirin. Başka bir kapta yoğurt ve pul biberi karıştırıp salata kasesinin ortasına ekleyin. Çörek otu serpin ve tüketeceğiniz zaman zeytinyağı ekleyin.