Falafelli sevenlere nefis wrap tarifi
Malzemeler:
80 g nohut (bir gece önceden suda bekletilmiş)
5 g taze kişniş
5 g maydanoz
5 g dereotu
10 g sivri biber
3 g tohum kimyon (kavrulmuş robotta toz haline getirilmiş)
2 g tohum kişniş (kavrulmuş, robotta toz haline getirilmiş)
3 g tuz
20 g soğan
5 g sarımsak
2 g kabartma tozu
30 g un
Servisi için
3 g light hardal
3 g light mayonez
3 g light ketçap
30 g göbek marul
120 g falafel köftesi
Tam tahıllı tortilla
Hazırlanışı:
Falafel iç harcını mutfak robotunda iyice çektirin. Daha sonra ister İnegöl köfte, ister klasik köfte formatında tavada kızartın. Hazırladığınız falafellerin üzerine hardal sıkıp, marul da ekleyerek tam tahıllı tortilla’ya sararak servis edin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.