Falafelli sevenlere nefis wrap tarifi

Malzemeler:

80 g nohut (bir gece önceden suda bekletilmiş)

5 g taze kişniş

5 g maydanoz

5 g dereotu

10 g sivri biber

3 g tohum kimyon (kavrulmuş robotta toz haline getirilmiş)

2 g tohum kişniş (kavrulmuş, robotta toz haline getirilmiş)

3 g tuz

20 g soğan

5 g sarımsak

2 g kabartma tozu

30 g un

Servisi için

3 g light hardal

3 g light mayonez

3 g light ketçap

30 g göbek marul

120 g falafel köftesi

Tam tahıllı tortilla



Hazırlanışı:

Falafel iç harcını mutfak robotunda iyice çektirin. Daha sonra ister İnegöl köfte, ister klasik köfte formatında tavada kızartın. Hazırladığınız falafellerin üzerine hardal sıkıp, marul da ekleyerek tam tahıllı tortilla’ya sararak servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.