Fırında avokadolu yumurta tarifi
Malzemeler:
1 adet avokado
2 adet yumurta
Tuz
Pul biber
İnce kıyılmış 1 dal yeşil soğan
Hazırlanışı:
Olgunlaşmış avokadonun kabuğunu soymadan baş kısmından uzunlamasına kesip ikiye bölün. İç kısmını tabana zarar vermeden tatlı kaşığıyla boşaltın. Avokadoları ister ısıya dayanıklı kaselere ister fırın tepsisine yerleştirip, iç kısımlarına yumurta kırın. Tuz serpip, ısıtılmış 180 derecelik fırında 15 dakika kadar yumurta sarıları katılaşmadan pişirin. Fırından çıkartınca pul biber ve ince kıyılmış yeşil soğan ekleyin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.