Hafif sütlaç
Tatlıya "hayır" diyemeyenlere, kalori hesabı yapmadan duramayanlara!
Malzemeler
1 lt. yarım yağlı süt
2 yemek kaşığı pirinç unu
2 yemek kaşığı kırık pirinç
1 çay bardağı esmer şeker
Vanilya
1 bardak su
Hazırlanışı
Pirinçleri tencereye koyun, biraz sıcak su ilave edip yumuşatarak pişirin. Üzerine sütü ilave edin. Biraz soğuk suyun içinde karıştırdığınız pirinç ununu da ekleyip karıştırın. Pişmeye başlayınca şekeri ilave edin. Koyulaşıp kaynayınca ocağın altını kapatın. Vanilyayı koyup karıştırdıktan sonra kaselere boşaltın. Üzerini tarçınla süsleyin.