Hindi köfte tarifi

Malzemeler:

500 g hindi kıyma

1 adet ince kıyılmış soğan

1 küçük paket Frenk soğanı

1 diş sarımsak

2 kaşık rendelenmiş kaşar



Hazırlanışı:

Fırını 220 derecede ısıtın. Bir kapta malzemeleri tuz ve karabiber ekleyerek karıştırıp, hafifçe yoğurun. Elinizde yuvarlayarak şekil verin. Yaklaşık 20 küçük köfte elde edeceksiniz. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizip 10 dakika kadar pişirin. Tepsiyi çıkarıp köftelerin tersini çevirin, 10 dakika daha pişirin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.