Izgara levrek tarifi
Malzemeler:
250 g levrek fileto
5 g zeytinyağı
80 g karışık yeşillik
1 g deniz tuzu
Patates püresi için
150 g patates
40 g light süt
40 g kapya biber
Karamelize domates sos için
1-2 yaprak taze fesleğen
100 g domates
1/4 limonun suyu
1 çay kaşığı balsamik sirke
1 çay kaşığı elma sirkesi
1 çorba kaşığı kıyılmış kuru soğan
30 g domates suyu
1 g deniz tuzu
Hazırlanışı:
Bütün bir levreğin pullarını ve iç kısmını temizledikten sonra iki fileto olarak ayıklayın ve temizleyin. Zeytinyağı, tuz, karabiber ve fesleğenle marine edip ızgarada pişirin. Patatesleri soyun, yıkayın ve haşlayın. Püre yapmak için iyice haşlanmış patatesleri süzün ve geniş bir kaba alın. Kırmızı biberleri közleyin ve püre haline getirin. Haşlanmış patatese, kırmızı biber püresi, süt, tuz ve karabiber ekleyip, karıştırarak püre haline getirin. Sosu hazırlamak için zeytinyağını tavada ha f kızdırın. Sırasıyla ince kesilmiş kuru soğanı ile küp kesilmiş domatesi ilave edip, soteleyin. Son olarak domates suyu, balsamik sirke, elma sirkesi, fesleğen ve deniz tuzu ilave ederek kısık ateşte pişirin. Sosun kıvamı taneli, akıcı ve tatlı ekşi olmalı. Izgara levreği düz bir tabakta, Akdeniz yeşilliklerinin yanına bir servis kaşığı kırmızı biberli patates püresi ve karamelize domates sosla birlikte servis edin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.