Izgara levrek tarifi

Malzemeler:

250 g levrek fileto

5 g zeytinyağı

80 g karışık yeşillik

1 g deniz tuzu

Patates püresi için

150 g patates

40 g light süt

40 g kapya biber

Karamelize domates sos için

1-2 yaprak taze fesleğen

100 g domates

1/4 limonun suyu

1 çay kaşığı balsamik sirke

1 çay kaşığı elma sirkesi

1 çorba kaşığı kıyılmış kuru soğan

30 g domates suyu

1 g deniz tuzu



Hazırlanışı:

Bütün bir levreğin pullarını ve iç kısmını temizledikten sonra iki fileto olarak ayıklayın ve temizleyin. Zeytinyağı, tuz, karabiber ve fesleğenle marine edip ızgarada pişirin. Patatesleri soyun, yıkayın ve haşlayın. Püre yapmak için iyice haşlanmış patatesleri süzün ve geniş bir kaba alın. Kırmızı biberleri közleyin ve püre haline getirin. Haşlanmış patatese, kırmızı biber püresi, süt, tuz ve karabiber ekleyip, karıştırarak püre haline getirin. Sosu hazırlamak için zeytinyağını tavada ha f kızdırın. Sırasıyla ince kesilmiş kuru soğanı ile küp kesilmiş domatesi ilave edip, soteleyin. Son olarak domates suyu, balsamik sirke, elma sirkesi, fesleğen ve deniz tuzu ilave ederek kısık ateşte pişirin. Sosun kıvamı taneli, akıcı ve tatlı ekşi olmalı. Izgara levreği düz bir tabakta, Akdeniz yeşilliklerinin yanına bir servis kaşığı kırmızı biberli patates püresi ve karamelize domates sosla birlikte servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.