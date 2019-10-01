Besin değeri yüksek karabuğdayı sofranızdan ayırmayın

Malzemeler:

1/2 kg asma yaprağı

1/2 kg kıyma

1 büyük kuru soğan

1 küçük su bardağı çiğ karabuğday (greçka)

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kimyon

1/2 demet maydanoz



Hazırlanışı:

Kıymanın içerisine tüm malzemeleri sırayla ekleyerek harmanlayın. Diğer tarafta yaprakları sıcak suda bekleterek tuzunun biraz gitmesini sağlayın. Sonra yaprakları harç ile doldurarak sarın. Tencerenin altına sarmaların yapışmaması için 5-6 yaprak koyun ve üzerine sarmaları dizin. Bir bardak su ekleyerek kısık ateşte yapraklar ve iç harcı yumuşayana kadar pişirin.