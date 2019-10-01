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Karabuğdaylı zeytinyağlı yaprak sarma

Besin değeri yüksek karabuğdayı sofranızdan ayırmayın

Malzemeler:
1/2 kg asma yaprağı
1/2 kg kıyma
1 büyük kuru soğan
1 küçük su bardağı çiğ karabuğday (greçka)
2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber, kimyon
1/2 demet maydanoz

Hazırlanışı:
Kıymanın içerisine tüm malzemeleri sırayla ekleyerek harmanlayın. Diğer tarafta yaprakları sıcak suda bekleterek tuzunun biraz gitmesini sağlayın. Sonra yaprakları harç ile doldurarak sarın. Tencerenin altına sarmaların yapışmaması için 5-6 yaprak koyun ve üzerine sarmaları dizin. Bir bardak su ekleyerek kısık ateşte yapraklar ve iç harcı yumuşayana kadar pişirin.

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