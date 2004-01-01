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Kinoa kısırı

Tam protein içeren kinoayı bolca tüketin

Malzemeler:
1 su bardağı kinoa
4-5 yeşil soğan
1/2 demet dereotu
1/2 demet maydanoz
2 yemek kaşığı domates salçası
3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, kimyon, nar ekşisi

Hazırlanışı:
Kinoayı iyice yıkayarak iki su bardağı suda haşlayın. Suyunu çektiğinde kinoa taneleri açılmadıysa biraz daha su ilave ederek pişirin. Ilıdıktan sonra bir kaba alın. Yeşillikleri ince ince doğrayarak diğer malzemelerle birlikte kinoaya ekleyin. Nar ekşisini, tuzunu ve kimyonunu ağız tadınıza göre istediğiniz ölçüde ekleyebilirsiniz.

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