Portakallı tavuk

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4 kişilik -

Malzemeler

4 parça tavuk göğüs eti

1 su bardağı taze portakalın suyu

2 portakalın rendelenmiş kabuğu

1 yemek kaşığı bal

4 yemek kaşığı maydanoz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Deniz tuzu

Taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı:

Tavuk göğüs etini kuşbaşı doğrayın. Az yağ ile sote edin. Portakal suyunu, balı, tuzu ve taze çekilmiş karabiberi ekleyip orta ateşte 10 dakika pişirin. Ocaktan alın. İnce kıyılmış maydanozu ve rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyip tatlandırın. Sıcak servis yapın.