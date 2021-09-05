İrmik Helvası Tutkunlarına: Dondurmalı İrmik Helvası

İrmik helvası sevenlerden misiniz? Tercihiniz dondurmalı irmik helvası ise bu tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Hem yaz aylarında hem de kış aylarında irmik helvası sevenlerin tercihi dondurmalı irmik helvası mükemmel lezzetiyle sizlerle. Yapılışı oldukça kolay, tadı bir o kadar leziz olan dondurmalı irmik helvası herkesin içini ferahlatıyor. Gizem Güzey sizler için dondurmalı irmik helvası tarifini hazırladı.

Dondurmalı İrmik Helvası İçin Gerekli Malzemeler

1,5 su bardağı irmik

3 yemek kaşığı tereyağı

1/2 su bardağı çam fıstığı

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı toz şeker

Dondurmalı İrmik Helvası Tarifi Yapım Aşamaları