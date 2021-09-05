İrmik Helvası Tutkunlarına: Dondurmalı İrmik Helvası
İrmik helvası seviyorsanız dondurmalı irmik helvasını mutlaka duymuşsunuzdur. Eğer denemediyseniz kesinlikle dondurmalı irmik helvası tarifimizi denemelisiniz. Gizem Güzey tarafından reçetelenen dondurmalı irmik helvası tarifimiz, irmik helvası tutkunları için mükemmel bir lezzet şöleni sunuyor...
İrmik helvası sevenlerden misiniz? Tercihiniz dondurmalı irmik helvası ise bu tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Hem yaz aylarında hem de kış aylarında irmik helvası sevenlerin tercihi dondurmalı irmik helvası mükemmel lezzetiyle sizlerle. Yapılışı oldukça kolay, tadı bir o kadar leziz olan dondurmalı irmik helvası herkesin içini ferahlatıyor. Gizem Güzey sizler için dondurmalı irmik helvası tarifini hazırladı.
Dondurmalı İrmik Helvası İçin Gerekli Malzemeler
- 1,5 su bardağı irmik
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1/2 su bardağı çam fıstığı
- 1,5 su bardağı su
- 1,5 su bardağı süt
- 1,5 su bardağı toz şeker
Dondurmalı İrmik Helvası Tarifi Yapım Aşamaları
- Bir tencereye tereyağı alın ve eritin. Çam fıstığını ekleyip kavurmaya başlayın.
- Fıstıklar kavrulduktan sonra irmiği ilave edin.
- Sürekli karıştırıp, kısık ateşte 20 dakika kadar kavurun.
- Şerbet için bir tencereye su, şeker ve sütü alıp karıştırın.
- Kısık ateşte kaynamaya bırakın.
- İrmik iyice kavrulduktan sonra sıcak şerbeti dikkatli ve yavaş yavaş tencereye ekleyin.
- Sıcak şerbetin etkisiyle fokurdayan irmiği karıştırmaya devam edin.
- Helvayı kısık ateşte 8-10 dakika kadar pişirmeye devam edin. Demlemesi için kapağını kapatın.
- Demlenen irmik helvasını servis kasesine alıp ortasını boş bırakın.
- Ortasına dondurmayı koyun.
- Üzerini helva ile kapatın ve servis edeceğiniz tabağa ters çevirip servis edin. Afiyet olsun.