Cevizli tavuk tarifi

Malzemeler:

4 adet tavuk budu (İsterseniz tavuk göğüs eti de olabilir )

1 orta boy soğan

2 tatlı kaşığı acıka

4 su bardağı su

3 su bardağı ceviz içi

2 diş sarımsak

1 çay bardağı sıvı yağ

Abısta için:

1 su bardağı su

5 yemek kaşığı mısır unu



Hazırlanışı:

Derin bir tencerede sıvı yağı ısıtın. Soğanı ekleyip kavurun. Üzerine, iyice yıkayıp süzdüğünüz tavuk etlerini ilave edin. 1 tatlı kaşığı acıkayı da ekleyin, kavurmaya başlayın. 10 dakika kavurunca 4 bardak sıcak suyu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın, tavuk etleri yumuşayıncaya kadar pişirin. Tavuk etleri pişerken abıstayı hazırlayın. Küçük bir tencereye suyu aktarın. Kaynayınca mısır ununu ilave edin. Orta ateşte, sürekli karıştırararak 15 dakika boyunca pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Cevizi robota alıp yağı çıkana kadar iyice çekin (Ceviz çekildikçe birbirine yapışmaya başlaması gerek). İçine sarımsak ve kalan 1 tatlı kaşığı acıkayı da ekleyip çekmeye devam edin. Bu işlem sonucunda hepsi bir top haline gelecektir. Yeni harcınıza kalan abıstanın tamamını ekleyerek robotu çalıştırın. Hepsi birbirine yapışıp top olmaya başlayacaktır. Hazırladığınız harca daha önce pişirdiğiniz tavukların suyundan 3 kepçe kadarını ekleyip robotu çalıştırın. Diğer yandan servis tabağına tavuk etlerini alın. Robottaki boza kıvamındaki sosu tavuk etlerinin üzerine döküp iyice karıştırın ve servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.