Chimichurri Sosu

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- kişilik -

Izgara etleri marine etmekte kullanılan bu sos sizin yaratıcılığınızla bir omlete, salataya hatta çorbaya da tat verebilir. Minik kavanozu buzdolabında saklayın, dilediğiniz zaman kullanın.



Malzemeler:

1 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı taze limon suyu

1 limonun kabuğu (rendelenmiş)

3 diş soyulmuş sarımsak

2 sap taze soğan

1 kase taze fesleğen

1 tutam taze kekik

½ kase taze nane

½ kase taze maydanoz

½ kase sızma zeytinyağı

½ çay kaşığı deniz tuzu

½ çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Bir tutam kırmızı pul biber...



Hazırlanışı:

Yeşil malzemeleri yıkayıp kurutun. Tüm malzemeleri mutfak robotunda bir püre haline gelinceye kadar karıştırın. Temiz kavanozlara koyarak ağzını sıkıca kapatın ve buzdolabında saklayın. Kullanmadan 30 dakika önce buzdolabından çıkarın.