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Chimichurri Sosu

 - kişilik   -
Izgara etleri marine etmekte kullanılan bu sos sizin yaratıcılığınızla bir omlete, salataya hatta çorbaya da tat verebilir. Minik kavanozu buzdolabında saklayın, dilediğiniz zaman kullanın.

Malzemeler:
1 yemek kaşığı sirke
2 yemek kaşığı taze limon suyu
1 limonun kabuğu (rendelenmiş)
3 diş soyulmuş sarımsak
2 sap taze soğan
1 kase taze fesleğen
1 tutam taze kekik
½ kase taze nane
½ kase taze maydanoz
½ kase sızma zeytinyağı
½ çay kaşığı deniz tuzu
½ çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
Bir tutam kırmızı pul biber...

Hazırlanışı:
Yeşil malzemeleri yıkayıp kurutun. Tüm malzemeleri mutfak robotunda bir püre haline gelinceye kadar karıştırın. Temiz kavanozlara koyarak ağzını sıkıca kapatın ve buzdolabında saklayın. Kullanmadan 30 dakika önce buzdolabından çıkarın.

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