Dana etli wrap
Dana etli wrap tarifi
- kişilik
-
Malzemeler
130 g dana bonfile
80 g renkli biber
30 g kaşar peyniri
1 adet tortilla ekmeği
1 adet patates
Bir avuç yeşillik
1 çay kaşığı soya sosu
Hazırlanışı:
Etleri jülyen doğrayıp ayçiçek yağında soteleyin. Doğradığınız biberleri de ilave edip ?sotelemeye devam edin. 1 çay kaşığı soya sosu ilave edip karıştırdıktan sonra, ekmeğin üzerine serip kaşar peynirini de ilave edip, dürüm yapın. Patatesleri kızartıp tabağa alın. Yanına yeşillikleri de koyup, dürümü ortadan ikiye kesip servise sunun.
* EvBahçe dergisinden alınmıştır.