Dana etli wrap

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Dana etli wrap tarifi

- kişilik -

Malzemeler

130 g dana bonfile

80 g renkli biber

30 g kaşar peyniri

1 adet tortilla ekmeği

1 adet patates

Bir avuç yeşillik

1 çay kaşığı soya sosu



Hazırlanışı:

Etleri jülyen doğrayıp ayçiçek yağında soteleyin. Doğradığınız biberleri de ilave edip ?sotelemeye devam edin. 1 çay kaşığı soya sosu ilave edip karıştırdıktan sonra, ekmeğin üzerine serip kaşar peynirini de ilave edip, dürüm yapın. Patatesleri kızartıp tabağa alın. Yanına yeşillikleri de koyup, dürümü ortadan ikiye kesip servise sunun.



* EvBahçe dergisinden alınmıştır.