Kuşkonmazlı tavuk

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bahara layık bir lezzet.

4 kişilik 30 dakika

Malzemeler:

• 6 dal limon kekiği, yaprakları ayıklanmış

• 6 yemek kaşığı zeytinyağı

• 4 tavuk bonfile, her biri 140 gr

• 700 gr yeşil kuşkonmaz

• Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Marine için; 4 limon, ikisinin kabukları, ikisinin suyu

Süslemek için; kekik

Hazırlanışı:

Limon kabuğu rendesini, bir limonun suyunu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve kekik ile karıştırın. Hazırladığınız sosu tavuk bonfilelerin üzerine sürün ve bir saat bekletin. Tuzlu kaynamış suda kuşkonmazları yaklaşık 15 dakika pişirin. Bu esnada, tavukları sostan çıkarın. Tuz ile çeşnilendirip kızgın tavaya yerleştirin. Her iki tarafını yaklaşık 5-6 dakika ızgara edin. İ kiye kestiğiniz limonları tavaya yüzüstü koyun ve tavukların yanında 3-4 dakika kızartın. 2 yemek kaşığı limon suyu ile kalan zeytinyağını karıştırarak bir sos hazırlayın. K uşkonmazları tabaklara bölüştürün ve bu sosu üzerlerinde gezdirin. Tuz ve taze çekilmiş karabiber ile çeşnilendirin. Üzerlerine tavuk bonfileleri yerleştirin. Izgara limonlar ve kekik ile süsleyerek servis edin.