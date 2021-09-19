Mantarlı ricotta peyniri
Ricotta İtalyan kökenli bir peynir. Hatta İtalyan yarımadasında ricotta üretiminin Tunç Çağı'na kadar uzandığı belirtilir. Elele yemek tariflerinde bu kez Mantarlı Ricotta Peyniri tarifi ile karşınızdayız. Nasıl yapılır diyorsanız adım adım tarif aşağıda...
İtalyan kökenli Ricotta kelime tam anlamıyla "yeniden pişirilmiş", "rafine edilmiş" anlamına gelir. Bu yazımızda Mantarlı Ricotta Peyniri tarifine bakıyoruz. İşte Mantarlı Ricotta Peyniri tarifi için gerekli malzemeler ve tarifin yapım aşamaları... (Bu makalenin ardından Ricotta Tatlısı nasıl yapılır? başlıklı tarifimize de bakabilirsiniz)
Mantarlı Ricotta Peyniri İçin Gerekli Malzemeler
- 500 gr ricotta peyniri,
- 1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri,
- 1 yumurta,
- 1 tutam kekik,
- 10-15 adet mantar,
- 2 diş sarımsak,
- 1 çorba kaşığı zeytinyağı,
- bir tutam taze nane,
- taze fesleğen.
Mantarlı Ricotta Peyniri Tarifi Yapım Aşamaları
- Ricotta peyniri, parmesan peyniri, yumurta ve kekiği bir kapta karıştırın.
- Karışımı ısıya dayanıklı bir fırın kabına koyun.
- Kabı çok iyi yağlamaya özen gösterin ya da fırın kağıdı kullanın. 160 derece sıcaklıkta 40 dakika pişirin.
- Diğer tarafta mantarları, sarımsak ve baharatları zeytinyağında soteleyin. Fırından çıkardığınız peynirin üzerine serpiştirip servis edin.
- Afiyet olsun