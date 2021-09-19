İtalyan kökenli Ricotta kelime tam anlamıyla "yeniden pişirilmiş", "rafine edilmiş" anlamına gelir. Bu yazımızda Mantarlı Ricotta Peyniri tarifine bakıyoruz. İşte Mantarlı Ricotta Peyniri tarifi için gerekli malzemeler ve tarifin yapım aşamaları... (Bu makalenin ardından Ricotta Tatlısı nasıl yapılır? başlıklı tarifimize de bakabilirsiniz)

Mantarlı Ricotta Peyniri İçin Gerekli Malzemeler