Mönünüz için kışa özel bir tarif...
Hazırlayan: Elif Edes Tapan/Mutlu Mutfak
Fotoğraf: Füsun Gümeli
Malzemeler
500 gr ayıklanmış bal kabağı
2 yemek kaşığı tereyağı
5-6 yemek kaşığı su
1 pırasa
1 yemek kaşığı tereyağı
500 ml su
300 ml süt
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
Kişniş
1-2 yemek kaşığı krema
Hazırlanışı
Bal kabaklarını kuşbaşı doğrayın, 5-6 kaşık su ilave ederek yumuşayana kadar 15-20 dakika kapağı kapalı olarak orta ateşte pişirin. Pırasayı ince halka şeklinde doğrayın, yıkayın ve tereyağında beş dakika kavurun. Su ve sütü ısıtın. Kabakları, pırasayı, suyu ve sütü karıştırın, mikserle pürüzsüz hale getirin. Tuzu ve biberi ilave edin. Servis yapmadan üzerine taze karabiber dökün. Arzu ederseniz tane kişniş ve ayrıca krema ilave edebilirsiniz.
Tercih ettiğiniz bir ekmek çeşidini küp küp keserek ve tereyağında soteleyerek 5-10 dakika fırında pişirebilir, hazırladığınız bu krutonlarla da servis edebilirsiniz.