Mönünüz için kışa özel bir tarif...

Hazırlayan: Elif Edes Tapan/Mutlu Mutfak

Fotoğraf: Füsun Gümeli

Malzemeler

500 gr ayıklanmış bal kabağı

2 yemek kaşığı tereyağı

5-6 yemek kaşığı su

1 pırasa

1 yemek kaşığı tereyağı

500 ml su

300 ml süt

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Kişniş

1-2 yemek kaşığı krema

Hazırlanışı

Bal kabaklarını kuşbaşı doğrayın, 5-6 kaşık su ilave ederek yumuşayana kadar 15-20 dakika kapağı kapalı olarak orta ateşte pişirin. Pırasayı ince halka şeklinde doğrayın, yıkayın ve tereyağında beş dakika kavurun. Su ve sütü ısıtın. Kabakları, pırasayı, suyu ve sütü karıştırın, mikserle pürüzsüz hale getirin. Tuzu ve biberi ilave edin. Servis yapmadan üzerine taze karabiber dökün. Arzu ederseniz tane kişniş ve ayrıca krema ilave edebilirsiniz.

Tercih ettiğiniz bir ekmek çeşidini küp küp keserek ve tereyağında soteleyerek 5-10 dakika fırında pişirebilir, hazırladığınız bu krutonlarla da servis edebilirsiniz.



