Pırasalı somon rulo
Sıra dışı bir lezzet!
6 kişilik
-
Malzemeler
200 gr somon füme
2 pırasa
2 yemek kaşığı zeytinyağı
100 gr labne peyniri
50 gr krem peynir
Tuz
Süslemek için
Kıyılmış dereotu
Hazırlanışı
Pırasaları yıkayıp kıyın ve zeytinyağında kavurun. Tuz serpin ve ılınması için bir kenarda bekletin. Labne peyniri ve krem peynirini bir kasede karıştırın. Pırasayı ekleyin ve tekrar karıştırın. Füme somonu düz bir zemine yayın ve içine hazırladığınız karışımdan koyup rulo şeklinde sarın. Enine ikiye kesin. Servis tabağına kıyılmış dereotunu serpin ve üzerine somon rulolarını yerleştirip servis yapın.
* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.