Pırasalı somon rulo

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Sıra dışı bir lezzet!

6 kişilik -

Malzemeler

200 gr somon füme

2 pırasa

2 yemek kaşığı zeytinyağı

100 gr labne peyniri

50 gr krem peynir

Tuz

Süslemek için

Kıyılmış dereotu



Hazırlanışı

Pırasaları yıkayıp kıyın ve zeytinyağında kavurun. Tuz serpin ve ılınması için bir kenarda bekletin. Labne peyniri ve krem peynirini bir kasede karıştırın. Pırasayı ekleyin ve tekrar karıştırın. Füme somonu düz bir zemine yayın ve içine hazırladığınız karışımdan koyup rulo şeklinde sarın. Enine ikiye kesin. Servis tabağına kıyılmış dereotunu serpin ve üzerine somon rulolarını yerleştirip servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.