Uzakdoğu mutfağından siyah pirinç pilavı tarifi
Malzemeler:
2 su bardağı siyah pirinç
3 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
6 su bardağı sıcak su
Hazırlanışı:
Siyah Pirinci ılık suda 15-20 dakika beklettikten sonra yıkayıp süzün. Tereyağını tencerede eritin. Pirinç ve tuzu ekleyip hafif kavurduktan sonra sıcak suyu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp suyunu çekene kadar pişirin. Üzerine kağıt havlu kapatıp demlenmeye bırakın. Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.