Yemek hazırlamak eğlenceli bir aktivite olsa da bazen çok zahmetli ve yorucu bir iş haline gelebilir. Yorgun olduğunuz bir anda mutfağa girip yemek hazırlamak ne kadar zor gelir, biliyoruz. Keşke yarım saatte hazırlanacak lezzetli bir yemek tarifi olsa, öyle değil mi? Öyleyse size bir müjdemiz var: Yarım saatte hazırlayabileceğiniz, lezzetli ve çok sağlıklı bir yemek tarifini sizin için hazırladık. İşte kabak sandal tarifi.

Mutfakta saatler geçirmek bazen çok eğlenceli olsa da kabul etmek gerekir ki her güne ve her ana uygun bir aktivite değil. Bazen yemek derdini çabucak halletmek ve başka işlerimize odaklanmak istiyoruz. Bu iş en sevdiğimiz dizinin yeni bölümünü izlemek olsa da… İşte böyle üşenme anlarına uygun, kolayca hazırlayabileceğiniz, üstelik lezzetli mi lezzetli bir yemek tarifini sizin için hazırladık: Kabak sandal. Dört basit malzeme; kabak, yumurta, beyaz peynir ve kaşar peyniri; biraz yağ, biraz baharat; fırına verin gitsin. Yarım saat içinde lezzet ile buluşacaksınız.





Kabak Sandal Tarifi

Kabak sandal oldukça pratik ve sağlıklı bir yemektir. İçerisindeki yumurta ile protein, peynir ile kalsiyum, kabak ile potasyum ve C vitamini ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Düşük kalori oranı ile ideal bir diyet yiyeceğidir. Üstelik bedeninizi olduğu kadar damak tadınızı da mutlu edecek bu yemek; lezzeti ile vazgeçilmezleriniz arasında yerini alacaktır. Kabak sandal ismi, kabakların sandala benzeyecek şekilde içlerinin alınarak peynir ile doldurulmasından geliyor. Bu sandalın sefasını sürmek de size düşüyor. Buyurun kabak sandal tarifine…





Kabak Sandal İçin Malzemeler

İki adet kabak

Bir yumurta

200 gram beyaz peynir

200 gram kaşar peyniri

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Pul biber





Kabak Sandalının Hazırlanışı

Kabaklarınızı güzelce yıkayın. Baş ve arka kısmını kestiğiniz kabakları ikiye ayırın. Suyun içerisinde beş dakika kaynatın. Kabakları suya attıktan sonra içerisine bir miktar tuz ekleyin. Fırını 200 dereceye ayarlayın. Fırınınız ısınır durumda ve kabaklarınız suda kaynarken siz bir kabın içerisinde beyaz peyniri ezin. Üzerine bir yumurta kırın ve zeytinyağını ekleyin. Biraz karabiber, biraz pul biber ekleyin. İsteğe göre tuz da ekleyebilirsiniz. Ancak beyaz peyniriniz tuzlu ise fazladan tuz koymaktan kaçınmanızı tavsiye ederiz. Malzemeleri karıştırın. Başka bir kapta kaşarlarınızı rendeleyin. Sudan çıkardığınız kabaklarınızın içini bir kaşık yardımı ile çıkarın. Kabaklarınız bir sandal görünümüne gelmeli. Fırın tepsisine yağlı fırın kağıdını serin. Her bir kabağın içerisini hazırladığınız malzemeler ile doldurun ve fırın tepsisine alın. En son kabağın üst kısmına rendelediğiniz kaşar peynirini ekleyin ve fırına verin. Fırında 25 dakika pişirin. Kabakların üzerindeki kaşar peynirleri renk değiştirdiğinde kabak sandalınız pişmiş olacaktır. Bu lezzetli ve pratik yemeğin keyfini çıkarın. Afiyet olsun.





Kabak Sandal Hazırlama Önerileri

Kabakları suda haşlamak yerine tavada kızartabilirsiniz.

Peynir ve yumurtayı karıştırırken içerisine biraz dereotu ya da maydanoz ekleyebilirsiniz.

Üzerine kaşar peyniri eklemek yerine piştikten sonra yanına yoğurt ekleyerek servis edebilirsiniz.

Kabak sandal tarifi üzerinde değişiklikler yapmaya açık bir tariftir. İçerisine kıyma, tavuk eti, mantar gibi malzemeler ekleyebilirsiniz. Kıyma ya da tavuk ekleyecekseniz bu malzemeleri öncelikle tavada soğan ile birlikte kavurmanız daha sonra kabakların içerisine yerleştirmeniz gerekir.





