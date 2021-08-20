Kahvaltıda tatlı sevenler için: Ekmek üzeri fıstık ezmesi ve reçel

Kahvaltıda ne reçelden ne de fıstık ezmesinden vazgeçemiyorsanız, çok kısa sürede kendi hazırlayacağınız reçel ve şekersiz fıstık ezmesi ile ihtiyacınız olan lezzeti yakalayabilirsiniz. Peki, 'ekmek üzeri fıstık ezmesi ve şekersiz ev yapımı reçel nasıl yapılır?' diyorsanız, Umay Gür'ün leziz tarifine mutlaka göz atmalısınız...

EKMEK ÜZERİ FISTIK EZMESİ VE ŞEKERSİZ EV YAPIMI REÇEL NASIL YAPILIR?

Sağlıklı diyet kahvaltı tabağı alternatiflerinden biri sayılan bu tarif klasik ekmek üzeri reçel ve yer fıstığı lezzetini size yaşatacak. Yer fıstığının şekersiz olmasına mutlaka dikkat etmelisiniz. Çünkü tarifte şeker ihtiyacınızı evde hemen kendiniz hazırlayacağınız reçel ile karşılayacaksınız. İçine şeker katmadan hazırlayabileceğiniz ev yapımı çilek reçeli de bu tarifin en güzel tamamlayıcısı. Tarifte yer alan chia tohumu sizi uzun süre tok tutmaya yardımcı olacak. Bu tarifte dikkat etmeniz gereken nokta ekmeklerin ince dilim olması ve tam buğday ekmeği tercih etmeniz.

EKMEK ÜZERİ FISTIK EZMESİ VE ŞEKERSİZ EV YAPIMI REÇEL TARİFİ

Malzemeler:

2 adet ince dilim tam buğday ekmeği

2 yemek kaşığı şekersiz fıstık ezmesi

100 g donmuş çilek

2 yemek kaşığı chia tohumu

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı su

Hazırlama:

Çilekleri su ile birlikte pişirme tenceresine alın

Çilekler sularını salıp tamamen şekillerini kaybeden dek karıştırarak pişirin ve sonrasında chia tohumunu ilave edip karıştırarak pişirmeye devam edin.

En son ocaktan almadan önce balı ilave edin ve karıştırıp bir kaba alıp soğutun.

Kızarmış ekmekler üzerine fıstık ezmesi sürüp sonrasında çilek reçelinde sürüp tüketin.

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