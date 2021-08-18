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Glutensiz pankek nasıl yapılır? Nefis glutensiz pankek tarifi

Kahvaltıyı eğlenceli hale getirmek isteyen pankek severler için bir tarif önerimiz var: Glutensiz pankek! Hem bir o kadar doyurucu hem de bir o kadar sağlıklı... Peki, glutensiz pankek nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? İşte Umay Gür'ün anlatımıyla glutensiz pankek tarifi...

Glutensiz pankek nasıl yapılır? Nefis glutensiz pankek tarifi

Kahve yanına hazırlanmış yumuşacık pankekler, içerisindeki malzemeler çeşitlendirilerek yapılınca çok sayıda sağlıklı alternatife sahip. Peki, sağlıklı bir pankek nasıl hazırlanır? Glutensiz pankek nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

GLUTENSİZ PANKEK NASIL YAPILIR?

Kahvaltı zamanında tercihini tatlıdan yana kullanmak isteyenler, ancak fazla kalori tüketmek istemeyenler glütensiz pankek tarifimiz tam size göre. Sadece kahvaltı zamanında değil kahve molalarınızda da size eşlik edebilecek glütensiz pankek tarifi glüten tüketmek istemeyenlerin vazgeçilmez olacak. Yumuşacık görüntüsüyle hem karnınızı doyuracak hem de masaların baş tacı olacak. Yaptığınız andan itibaren kokusuyla ve kabaran hamuruyla sizleri büyüleyecek. Çeşitli malzemelerle değişik tatlar ortaya çıkarabileceğiniz glütensiz pankek oldukça doyurucu ve sağlıklı. Eğer sizde pankek severlerdenseniz fakat kalorisinden dolayı uzak duruyorsanız  bu sağlıklı pankek tarifini denemenizi öneririz.

GLUTENSİZ PANKEK TARİFİ 

Malzemeler:

  • 1 adet yumurta
  • 32 yemek kaşığı Hindistan cevizi şekeri
  • 50 ml süt
  • 4 yemek kaşığı karabuğday unu
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 5-6 damla limon suyu

 

Üzeri İçin;

  • Bal
  • Orman meyveleri

 

Hazırlama:

  • Pankek hamuru için gerekli malzemeleri sırası ile derin bir kasede çırpın.
  • Sonrasında boza kıvamında olan hamurunuzun önceden yağlayıp ısıtıığınız yağışmayan tavaya bir kepçe ile porsiyonlayarak pişirin.
  • Pankekin bir tarafı göz göz olduğunda diğer tarafını çevirmeyi unutmayın.
  • Hazır olan pankekleri tabağa dizin ve bal, orman meyveleri ile süsleyin.

 

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Etiketler: #Diyet #Beslenme #Kahvaltılık Tarifler