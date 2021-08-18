Glutensiz pankek nasıl yapılır? Nefis glutensiz pankek tarifi

Kahve yanına hazırlanmış yumuşacık pankekler, içerisindeki malzemeler çeşitlendirilerek yapılınca çok sayıda sağlıklı alternatife sahip. Peki, sağlıklı bir pankek nasıl hazırlanır? Glutensiz pankek nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

GLUTENSİZ PANKEK NASIL YAPILIR?

Kahvaltı zamanında tercihini tatlıdan yana kullanmak isteyenler, ancak fazla kalori tüketmek istemeyenler glütensiz pankek tarifimiz tam size göre. Sadece kahvaltı zamanında değil kahve molalarınızda da size eşlik edebilecek glütensiz pankek tarifi glüten tüketmek istemeyenlerin vazgeçilmez olacak. Yumuşacık görüntüsüyle hem karnınızı doyuracak hem de masaların baş tacı olacak. Yaptığınız andan itibaren kokusuyla ve kabaran hamuruyla sizleri büyüleyecek. Çeşitli malzemelerle değişik tatlar ortaya çıkarabileceğiniz glütensiz pankek oldukça doyurucu ve sağlıklı. Eğer sizde pankek severlerdenseniz fakat kalorisinden dolayı uzak duruyorsanız bu sağlıklı pankek tarifini denemenizi öneririz.

Malzemeler:

1 adet yumurta

32 yemek kaşığı Hindistan cevizi şekeri

50 ml süt

4 yemek kaşığı karabuğday unu

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

5-6 damla limon suyu

Üzeri İçin;

Bal

Orman meyveleri

Hazırlama:

Pankek hamuru için gerekli malzemeleri sırası ile derin bir kasede çırpın.

Sonrasında boza kıvamında olan hamurunuzun önceden yağlayıp ısıtıığınız yağışmayan tavaya bir kepçe ile porsiyonlayarak pişirin.

Pankekin bir tarafı göz göz olduğunda diğer tarafını çevirmeyi unutmayın.

Hazır olan pankekleri tabağa dizin ve bal, orman meyveleri ile süsleyin.

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