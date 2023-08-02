Evde lezzetli bir pizza yapmak için 11 ipucu

Pizza, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde, atıştırma sırasında ve hatta kahvaltıda yiyebileceğiniz çok yönlü, leziz bir yiyecektir. Peki evde nasıl inanılmaz lezzetli bir pizza yapabilirsiniz?

Bunun için pizza ustalarına evde en iyi pizzaları pişirmek için en iyi ipuçlarını sorduk ve sizler için derledik.

1. İyi Bir Hamurla Başlayın

Harika bir pizza yapmak için işe iyi bir temel ile başlamalısınız. Doğru ve kolay, lezzetli bir hamurla başlamak çok önemlidir. Hamuru yoğurduktan sonra dinlenmesi için biraz zaman tanımak onu daha da iyi hale getirecektir.

En iyi pizza hamuru, harika bir maya aroması geliştirmek için zaman verilen hamurdur. pizza hamurunuzu 2-3 gün dinlendirin, sabırlı olmak çok daha lezzetli bir sonuç verecektir.

2. Malzemelerinizin nem oranını göz önünde bulundurun.

Bir pizza için üst malzeme seçeneklerine gelince, olasılıklar sınırsızdır. Ancak malzemelerin nem oranını dikkate almalı ve önceden pişirilip pişirilmemeleri gerektiğini değerlendirmelisiniz.

Aynı düşünce, sos tercihi için de geçerlidir. Çok ıslak veya çok miktarda sos kullanmak ıslak bir tabana yol açar. Yoğun fakat çok sulu olmayan bir sos seçin.

3. Lezzeti artırmak için pesto kullanmayı düşünün.

Pizzanıza taze fesleğen eklemek klasik bir harekettir ancak bu lezzeti sos olarak da kullanabilirsiniz.

Tavuk veya deniz ürünleri gibi daha hafif aromalı malzemelerle çalışırken pestoyu temel olarak kullanmak, pizzanızı anında lezzet bombasın dönüştürecektir.

4. Farklı peynirler kullanmak farklı bir lezzet ortaya çıkarabilir.

Bol miktarda akışkan, erimiş peynir, bir pizzayı en iyi hale getiren unsurlardan biridir, bu nedenle doğru türü seçmek önemlidir.

Mozzarellanın uzayıp esnemesi makbul olsa da genel olarak tadı oldukça düşüktür. Bu nedenle harmanlanmış peynir yaklaşımından yararlanabilirsiniz. Harika bir renk katmak ve tatları derinleştirmek için mozzarella ve çedarı birlikte kullanın.

Keskin peynir ekliyorsanız, eriyebilirliği dengelemek için her zaman mozzarella ile karıştırmanız gerekir. Keskin peynirler eritildiğinde daha yağlı bir yapıya sahip olur.

Ayrıca pizza fırından çıktığında üstüne "bitirme peyniri" olarak eski kaşar, parmesan veya isli peynir serpebilirsiniz.

5. Farklı tat kombinasyonlarını denemekten korkmayın.

Klasiklerin klasik olmasının bir nedeni var ve yerleri hep sabittir. Ama bazen pizza formunda görmemiş olabileceğiniz, sevdiğiniz yemeklerden gelen tatları, malzemeleri ve ilhamı birleştirmek eğlenceli olabilir.

Yaratıcı olun ve pizza soslarımla alışılmışın dışında düşünün. Kaburgalı pizza, tereyağlı karidesli pizza, barbekülü köfteli pizza… Seçenekleriniz sonsuz.

6. Pizzanızı ızgarada veya tütsüleme makinesinde pişirin.

Profesyonel bir pizza fırınınız yoksa, ısıyı hapsetmek ve odun ateşinde bir tat sağlamak için tütsüleme makinesi kullanabilirsiniz.

Izgarada pizza yapmak için hamurunuzu esnetin ve doğrudan sıcak ızgaranın üzerine bırakın. Biraz pişmesine izin verin, hamuru çevirin ve soslarınızı ekleyin. Pizzayı ızgaranın daha soğuk bir yerine alın, böylece üst kısımlar erimeden alt kabuğu yakmazsınız.

7. Fırın kullanıyorsanız pizza taşını deneyin.

Evinizdeki fırında bir pizza taşı kullanmak belirgin bir fark yaratır. Pizza taşı, ısıyı tutan ve pizzanızı hızla pişiren, kil veya metal gibi malzemelerden yapılmış bir levhadır. Taş önceden ısıtıldığında, sağlam bir taban ve karamelize soslar elde etmek için pişmemiş pizzanızı üzerine kaydırın.

8. Fırın tepsisi kullanmak da benzer bir sonuç verebilir.

Taşınız yoksa, önceden ısıtılmış bir fırın tepsisinin arkasını kullanabilir veya pizzayı bir normal fırın tepsisinde pişirebilirsiniz. Fırınınızı en az 260 dereceye ısıtın, başka bir tepsinin arkasına un veya irmik serpin ve pizzanızı inşa etmeye başlayın.

Pişirmeye hazır olduğunuzda, pizzayı sıcak tepsiye kaydırın ve tercih ettiğiniz pişme kıvamına kadar pişirin.

9. Bir pizza küreği edinin.

Pizza küreği, ister geleneksel bir fırın, ister pizza fırını, ister ızgara olsun, pizzanızı hazırlamak ve pişirme kaynağınıza aktarmak için yardımcı olan raket benzeri bir araçtır. Rahat bir tutacağı olan ahşap veya metal bir pizza kabuğu seçin.

Üstü malzemelerle dolu bir pizzayı kürekten sıcak bir taşa aktarma işlemi biraz sanat ve biraz pratik gerektirebilir. Aktarmaya çalışmadan önce pizzanın kürek üzerinde rahatça hareket etmesini sağlamak için bol miktarda un veya irmik kullanın.

10. Yemeden önce pizzanızın dinlenmesine izin verin.

Fırından yeni çıkmış bir pizzayı bir an önce yemeye başlamak cazip gelse de kendinize bir iyilik yapın ve ilk ısırığınızı almadan önce bekleyin. Pizzayı kesmeden ve servis etmeden önce her zaman birkaç dakika dinlendirmek gerekir. Bu adım, pizzanın bir anlığına gevşemesini sağlar ve peynirin tabandan ayrılmasını önler.

11. Pişirdikten sonra daha fazla malzeme ekleyerek lezzeti arttırın.

Pizzanızı hazırlarken malzemeleri göz önünde bulundurmak çok önemlidir, ancak fırından çıktıktan sonra daha fazla lezzet katabilirsiniz.

Pişmiş bir pizzayı fesleğen, frenk soğanı veya kekik gibi taze otlarla süslemek gurme bir dokunuş katacaktır. Roka gibi yapraklı yeşillikler, pizza piştikten sonra eklemek için idealdir. Bir tutam tuz ve biraz zeytinyağı gezdirmek harika bir son dokunuş olacaktır. Afiyet olsun!