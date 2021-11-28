Evde Mayalı Pişi Nasıl Yapılır? Kolay pişi tarifi
Kahvaltıda veya beş çayına pişi yapmak istiyorsanız bu tarifimiz sizler için... Pişilerin evde yapımı da çok kolay. Peki, evde mayalı pişi tarifi nasıl yapılır? İşte tarif mayalı pişi yapmak için gerekli malzemeler ve tarifin yapım aşamaları...
Pufur pufur hamuruyla herkesin sevdiği pişi tarifi aslında çok pratik. İster pişi diyin isterseniz hamur kızartması, pek çok isme sahip olan pişi yumuşacık kıvamı ve pratik yapımıyla zor günlerin kurtarıcısı. Kahvaltı sofraları ya da 17.00 çayı için hazırlanabilecek mayalı pişi tarifi için gerekli malzemeler ve tarifin yapım aşamalarına kısaca bakalım:
Mayalı Pişi Tarifi İçin Gerekli Malzemeler
- 2 su bardağı ılık su
- 22 gr yaş maya ya da bir paket instant maya
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 400 gr un
- Sıvıyağ
Mayalı Pişi Tarifi Yapım Aşamaları
- Hamuru yoğuracağınız kaba öncelikle maya, şeker ve ılık su koyarak karıştırın.
- Mayanın aktive olması için 7 dakika bekleyin.
- Un ve tuz eklenerek hamuru 10 dakika kadar yoğurun. Hamur yumuşak, biraz ele yapışan bir kıvamda olmalı. Kıvamına göre un eklemesi yapabilirsiniz.
- Kabı streçleyerek 40 dakika mayalandırın.
- Mayalanan hamuru tezgaha biraz un serptikten sonra alın ve istediğiniz büyüklüklerde parçalara bölün.
- Bu esnada hamur ile çok oynamamaya çok darbe vermemeye çalışın.
- Sıvıyağı kızdırın ve istediğiniz şekli verdiğiniz hamurları kızartın. Afiyet olsun.
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