Bayatlamayan poğaça
Deneyin!
- kişilik
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Malzemeler
40 gr yaş maya
1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı ayçiçek yağı
2 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 şişe soda
5.5 su bardağı un
İç harcı için
1/4 demet maydanoz
250 gr beyaz peynir
üzeri için
1 yumurta sarısı
Haşhaş
Hazırlanışı:
Yaş mayayı ılık sütün içerisinde toz şekerle birlikte eritin. Kalan hamur malzemelerini de ekleyerek iyice yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örterek 45 dakika dinlendirin. Beyaz peyniri ezip kıyılmış maydanozla karıştırın. Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp içine peynirli karışımdan doldurun ve elinizle yuvarlayarak kapatın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp haşhaş serpin. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.