Bayatlamayan poğaça

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- kişilik -

Malzemeler

40 gr yaş maya

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 şişe soda

5.5 su bardağı un

İç harcı için

1/4 demet maydanoz

250 gr beyaz peynir

üzeri için

1 yumurta sarısı

Haşhaş



Hazırlanışı:

Yaş mayayı ılık sütün içerisinde toz şekerle birlikte eritin. Kalan hamur malzemelerini de ekleyerek iyice yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örterek 45 dakika dinlendirin. Beyaz peyniri ezip kıyılmış maydanozla karıştırın. Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp içine peynirli karışımdan doldurun ve elinizle yuvarlayarak kapatın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp haşhaş serpin. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



