Beyaz çikolatalı, kayısılı brownie

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

- kişilik -

Malzemeler

75 gr tereyağı

300 gr beyaz çikolata

3 yumurta

90 gr pudra şekeri

2 tatlı kaşığı vanilya

300 gr kayısı

1 portakalın kabuğu

200 gr un

1 yemek kaşığı portakal suyu



Hazırlanışı:

Tereyağı ve beyaz çikolatayı küçük küpler şeklinde kesin. Cam kase içine alın. Kaseyi içinde kaynar su bulunan bir tencerenin üzerine yerleştirin. Arada tahta kaşıkla karıştırarak erimeyi hızlandırın. Yumurtaları, pudra şekeri, un ve vanilyayı hamur çırpma kabına alıp çırpın. Küp doğranmış kayısı, portakal kabuğu ve suyunu ekleyip karıştırmaya devam edin. Tereyağlı beyaz çikolata karışımını da azar azar ekleyip karıştırın. Hazırladığınız hamuru yağlı kağıt serili 28X20 ebatlarında tepsiye aktarın. önceden ısıtılmış 190 derece fırında 25 dakika pişirin. Soğutup kare şeklinde kesip servis yapın.



