Beyaz çikolatalı, kayısılı brownie
- kişilik
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Malzemeler
75 gr tereyağı
300 gr beyaz çikolata
3 yumurta
90 gr pudra şekeri
2 tatlı kaşığı vanilya
300 gr kayısı
1 portakalın kabuğu
200 gr un
1 yemek kaşığı portakal suyu
Hazırlanışı:
Tereyağı ve beyaz çikolatayı küçük küpler şeklinde kesin. Cam kase içine alın. Kaseyi içinde kaynar su bulunan bir tencerenin üzerine yerleştirin. Arada tahta kaşıkla karıştırarak erimeyi hızlandırın. Yumurtaları, pudra şekeri, un ve vanilyayı hamur çırpma kabına alıp çırpın. Küp doğranmış kayısı, portakal kabuğu ve suyunu ekleyip karıştırmaya devam edin. Tereyağlı beyaz çikolata karışımını da azar azar ekleyip karıştırın. Hazırladığınız hamuru yağlı kağıt serili 28X20 ebatlarında tepsiye aktarın. önceden ısıtılmış 190 derece fırında 25 dakika pişirin. Soğutup kare şeklinde kesip servis yapın.