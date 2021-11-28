Beyaz peynirli ve domatesli kese börek tarifi

Kahvaltı sofrası için lezzetli bir tarifimiz var: Beyaz peynirli ve domatesli kese börek tarifi... Hazırsanız başlayalım

Beyaz peynirli ve domatesli kese börek tarifi
  • Malzemeler:

  • Hamuru için
  • 500 g un
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 220 g tereyağı
  • 1/3 su bardağı buzlu su
  • Dolgusu için
  • 400 g kokteyl domates
  • 1 soğan
  • 50 ml zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • 200 g beyaz peynir
  • 3 yemek kaşığı taze kekik yaprağı
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı su

    Hazırlanışı:
  • Un, tuz ve tereyağı parçalarını mutfak robotunda ekmek kırıntısı gibi oluncaya kadar karıştırın.
  • Hamur toparlanıncaya kadar azar azar su ekleyip karıştırmaya devam edin. Hamuru iki eşit parçaya ayırıp streç filme sarın ve üzerine elinizle hafifçe bastırarak yassılaştırın.
  • Buzdolabında bir saat bekletin. Hamurları unlanmış zeminde merdane ile 3 mm kalınlığında açın.
  • 11 cm’lik kareler kesin ve yağlanmış muffin kalıplarının içlerine yerleştirin. 30 dakika buzdolabında soğutun.
  • Fırını 200 dereceye ayarlayın. Domatesleri ortadan ikiye kesip fırın tepsisine aktarın.
  • Soğanı ince dilimleyip domateslere ekleyin. Tuz, karabiber ve zeytinyağı ile harmanlayıp fırında 20 dakika pişirin.
  • Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Beyaz peyniri uflayıp kekik yaprakları ile harmanlayın.
  • Yarısını hamurların içlerine paylaştırın. Üzerine domates karışımını ekleyin. Kalan beyaz peyniri serpiştirip dört köşesini ortaya doğru kapatın.
  • Yumurta sarısı ile suyu bir kasede karıştırıp fırça ile hamurların üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.

    * Lezzet dergisinden alınmıştır.