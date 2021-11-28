Beyaz peynirli ve domatesli kese börek tarifi
Kahvaltı sofrası için lezzetli bir tarifimiz var: Beyaz peynirli ve domatesli kese börek tarifi... Hazırsanız başlayalım
- Malzemeler:
- Hamuru için
- 500 g un
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 220 g tereyağı
- 1/3 su bardağı buzlu su
- Dolgusu için
- 400 g kokteyl domates
- 1 soğan
- 50 ml zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- 200 g beyaz peynir
- 3 yemek kaşığı taze kekik yaprağı
- 1 yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı su
Hazırlanışı:
- Un, tuz ve tereyağı parçalarını mutfak robotunda ekmek kırıntısı gibi oluncaya kadar karıştırın.
- Hamur toparlanıncaya kadar azar azar su ekleyip karıştırmaya devam edin. Hamuru iki eşit parçaya ayırıp streç filme sarın ve üzerine elinizle hafifçe bastırarak yassılaştırın.
- Buzdolabında bir saat bekletin. Hamurları unlanmış zeminde merdane ile 3 mm kalınlığında açın.
- 11 cm’lik kareler kesin ve yağlanmış muffin kalıplarının içlerine yerleştirin. 30 dakika buzdolabında soğutun.
- Fırını 200 dereceye ayarlayın. Domatesleri ortadan ikiye kesip fırın tepsisine aktarın.
- Soğanı ince dilimleyip domateslere ekleyin. Tuz, karabiber ve zeytinyağı ile harmanlayıp fırında 20 dakika pişirin.
- Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Beyaz peyniri uflayıp kekik yaprakları ile harmanlayın.
- Yarısını hamurların içlerine paylaştırın. Üzerine domates karışımını ekleyin. Kalan beyaz peyniri serpiştirip dört köşesini ortaya doğru kapatın.
- Yumurta sarısı ile suyu bir kasede karıştırıp fırça ile hamurların üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.