Biberiyeli açma tarif nasıl yapılır?

Malzemeler

2 su bardağı un

1 yumurta

4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

10 gr kuru maya

1 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı su

1/2 bardak çekirdeği çıkarılıp dörde bölünmüş siyah zeytin

Üzeri için;

1 tatlı kaşığı deniz tuzu üzeri için

1 yumurta

3 dal ayıklanmış biberiye



Hazırlanışı

Un, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, maya, şeker ve tuzu bir kabın içerisinde karıştırdıktan sonra suyu ekleyerek yoğurun. 10-12 dakika sonra pürüzsüz bir kıvam aldığı zaman üzerini kapatın ve 10 dakika dinlendirin. Küçük bezeler yapıp sıvı yağ ile yağlayıp tepsiye alın ve 20 dakika dinlendirin. Sonra hamurları elle açıp içlerine tereyağı ve sıvıyağ karışımı sürün. Üzerine zeytinleri koyup yuvarlayarak rulo haline getirin, iki ruloyu yanyana koyup sağlı sollu sararak şekil verin. Tepsilere alın ve üzerine; çatal yardımıyla çırpıp fırçayla üzerine sürün. Biberiyeyi ve deniz tuzunu da üzerine atıp mayalandırmaya bırakın. 30 dakika mayalandırdıktan sonra 180 derece önceden ısıtılmış fırında pişirin.