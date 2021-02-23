Diyette olanlar için beş çayına nefis kurabiye
Diyettesiniz ve 5 çayı için atıştırmalık hafif bir kurabiye tarifi mi arıyorsunuz? İşte hem basit hem de kalorisi düşük diyet kurabiye tarifi...
Beş çayı için arkadaşlarınızla sözleştiniz fakat diyettesiniz. Sizin de düşük kalorili bir atıştırmalıkla saatinizi geçirmeniz gerekiyor. İşte tam da aradığınız atıştırmalık bu tarifte. Hazırlayacağınız diyet kurabiyeler ile beş çayınız hem hafif hem de sağlıklı geçecek...
BEŞ ÇAYI İÇİN DİYET KURABİYE TARİFİ
Malzemeler
- 1.5 bardağı yulaf kepeği (Un haline getirilecek)
- 1 kahve fincanı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- 1 tutam kaya tuzu
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 çay kaşığı limon suyu
Üzeri için
- Çörek otu ve haşhaş tohumu karışımı
Yumurtanın sarısı
Hazırlanışı
- Hamur için tüm malzemeyi yoğurma kabına alın.
- Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar yoğurun.
- Hamurdan, cevizden biraz daha büyük parçalar alarak avucunuzda yuvarlayıp elinizle hafifçe bastırın.
- Hamurların üzerine önce yumurta sarısı sürün, sonra da çörek otu ile haşhaş tohumu karışımından serpin.
- 190 derece fırında 12-15 dakika pişirip, ılık servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.