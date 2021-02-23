Diyette olanlar için beş çayına nefis kurabiye

Beş çayı için arkadaşlarınızla sözleştiniz fakat diyettesiniz. Sizin de düşük kalorili bir atıştırmalıkla saatinizi geçirmeniz gerekiyor. İşte tam da aradığınız atıştırmalık bu tarifte. Hazırlayacağınız diyet kurabiyeler ile beş çayınız hem hafif hem de sağlıklı geçecek...

BEŞ ÇAYI İÇİN DİYET KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

1.5 bardağı yulaf kepeği (Un haline getirilecek)

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tutam kaya tuzu

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı limon suyu

Üzeri için

Çörek otu ve haşhaş tohumu karışımı

Yumurtanın sarısı



Hazırlanışı