Frambuazlı brownie

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- kişilik -

Kakaoyu su ile eritip ılınıncaya dek bekletin. 1/4’üne sıvı yağ ekleyin. Diğer tarafta yumurta ve şekeri mikserde, en hızlı devirde iyice çırpın. Eriyen 1/3’lük kakaoyu ilave edin. Kuru malzemeleri birlikte eleyip üç aşamada sıvı karışıma ekleyin ve düşük devirde çırpın. Son olarak yağlı kakao karışımını da ilave edin, karıştırın ve küçük muffin kaplarına ya da kek kalıbına boşaltın. Frambuazları bu aşamada keklerin üzerine serpiştirebilirsiniz. 180 derece fırında kürdan temiz çıkana kadar pişirin.



Süslemesi

Üzerlerine frambuaz sosu ya da reçeli dökerek servis edebilirsiniz.