Hazır yufka ile tahinli tatlı çörek
8 kişilik
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Malzemeler
3 adet yufka
9 kaşık tahin
9 kaşık toz şeker
1 yumurta sarısı ve ½ çorba kaşığı sıvıyağ (üzerine sürmek için)
2 çorba kaşığı susam
Hazırlanışı
Yufkanın bir tanesini serin. Üzerine
2 çorba kaşığı tahin gezdirip elinizle
yufkanın her tarafına yayın. 2 çorba kaşığı
toz şeker serpin. Yufkayı ikiye katlayın.
Katladığınız yufkaya 1 çorba kaşığı tahin
sürün.1 çorba kaşığı toz şeker serpin.
Yufkanın iki yanını 5’er cm katlayıp şeklini
düzeltin. Yuvarlak kenardan başlayarak
yufkayı rulo şeklinde sarın. Düz kenar altta
kalmak üzere 4-5 cm boyunda dilimler
kesin. Diğer iki yufkayı da aynı şekilde
hazırladıktan sonra alüminyum kağıt
serilmiş tepsiye dizin. Üzerine sıvıyağ
ve birkaç damla süt karıştırılmış yumurta
sarısı sürüp susam serpin. Fırında pişirin.
Soğuduktan sonra isterseniz üzerine pudra
şekeri serpebilirsiniz.