Hazır yufka ile tahinli tatlı çörek

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8 kişilik -

Malzemeler

3 adet yufka

9 kaşık tahin

9 kaşık toz şeker

1 yumurta sarısı ve ½ çorba kaşığı sıvıyağ (üzerine sürmek için)

2 çorba kaşığı susam



Hazırlanışı

Yufkanın bir tanesini serin. Üzerine 2 çorba kaşığı tahin gezdirip elinizle yufkanın her tarafına yayın. 2 çorba kaşığı toz şeker serpin. Yufkayı ikiye katlayın. Katladığınız yufkaya 1 çorba kaşığı tahin sürün.1 çorba kaşığı toz şeker serpin. Yufkanın iki yanını 5’er cm katlayıp şeklini düzeltin. Yuvarlak kenardan başlayarak yufkayı rulo şeklinde sarın. Düz kenar altta kalmak üzere 4-5 cm boyunda dilimler kesin. Diğer iki yufkayı da aynı şekilde hazırladıktan sonra alüminyum kağıt serilmiş tepsiye dizin. Üzerine sıvıyağ ve birkaç damla süt karıştırılmış yumurta sarısı sürüp susam serpin. Fırında pişirin. Soğuduktan sonra isterseniz üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.