Kek kalıbında haşhaşlı çörek

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Hazırlanışı:

Büyük bir yoğurma kabına unu alın. İnstant maya kullanacaksanız doğrudan unun üzerine dökün. Yaş maya kullanacaksanız yarım su bardağı ılık suda eritip una ilave edin. Yağı, yoğurdu ve tuzu ilave ettikten sonra ılık su ilave ederek yoğurun. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Hamurun üzerini nemli bir bez örtüp hacmi iki katına çıkana kadar mayalandırın. Hamurdan uygun miktarda bir parça alın ve un serptiğiniz zeminde merdane yardımıyla biraz açın. Açtığınız hamurun üzerine hamuru kaplayacak kadar sıvı yağ

dökün. Hamurun bir ucunu, diğer tarafa birkaç defa kapatmak suretiyle yağın hamura sürülmesini sağlayın. Hamuru geri açın, üzerine 3 yemek kaşığı tahin sürün, üzerine

haşhaşlı-cevizli karışımdan serpin. Hamuru bir ucundan başlayarak bir rulo yapın ve ruloyu yağlanmış kek kalıbının içine simit şeklinde koyun. Önceden 200 derecede ısıtılmış fırında pişirin. Fırından çıkınca üzerine ½ çay bardağı ılık su serpin.



Malzemeler1 kg un1/4 su bardağı sıvı yağ2-3 yemek kaşığı yogurt1 paket yaş veya instant maya1 tatlı kaşığı tuzAldığı kadar su (ılık)Haşhaş (kavrulup dövülmüş)Dövülmüş ceviz (isteğe bağlı)Sıvı yağTahinYumurtaSusamÇörek otu