Kek kalıbında haşhaşlı çörek
- kişilik
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Malzemeler
1 kg un
1/4 su bardağı sıvı yağ
2-3 yemek kaşığı yogurt
1 paket yaş veya instant maya
1 tatlı kaşığı tuz
Aldığı kadar su (ılık)
İçi İçin
Haşhaş (kavrulup dövülmüş)
Dövülmüş ceviz (isteğe bağlı)
Sıvı yağ
Tahin
Üzeri İçin
Yumurta
Susam
Çörek otu
Hazırlanışı:
Büyük bir yoğurma kabına unu alın. İnstant maya kullanacaksanız doğrudan unun üzerine dökün. Yaş maya kullanacaksanız yarım su bardağı ılık suda eritip una ilave edin. Yağı, yoğurdu ve tuzu ilave ettikten sonra ılık su ilave ederek yoğurun. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Hamurun üzerini nemli bir bez örtüp hacmi iki katına çıkana kadar mayalandırın. Hamurdan uygun miktarda bir parça alın ve un serptiğiniz zeminde merdane yardımıyla biraz açın. Açtığınız hamurun üzerine hamuru kaplayacak kadar sıvı yağ
dökün. Hamurun bir ucunu, diğer tarafa birkaç defa kapatmak suretiyle yağın hamura sürülmesini sağlayın. Hamuru geri açın, üzerine 3 yemek kaşığı tahin sürün, üzerine
haşhaşlı-cevizli karışımdan serpin. Hamuru bir ucundan başlayarak bir rulo yapın ve ruloyu yağlanmış kek kalıbının içine simit şeklinde koyun. Önceden 200 derecede ısıtılmış fırında pişirin. Fırından çıkınca üzerine ½ çay bardağı ılık su serpin.