Kepekli ve fındıklı bisküvi

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Pratik bir tarif...

6 kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı un

Yarım su bardağı kepek

1 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı yumuşatılmış tereyağı

1 çay kaşığı tarçın

Üzeri için

İri dövülmüş fındık



Hazırlanışı:

Un, kepek, yumurta, şeker, kabartma tozu, tereyağı ve tarçını hamur yoğurma kabına alın. İyice karıştırıp yoğurun. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Tepsiye aralıklarla dizin. üzerlerine hafifçe bastırıp ufalanmış fındık serpin. önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafifçe kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.