Kıymalı muska börek nasıl yapılır?

Malzemeler:

3 yufka

İç harcı için

1 soğan

350 g kıyma

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 dal taze soğan

3-4 dal maydanoz

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

Tuz

Karabiber

Kimyon

Sosu için

1 çay bardağı süt

2 yumurta

3 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Üzeri için

Çörekotu



Hazırlanışı:

İç harcı için, yemeklik doğradığınız soğan ve kıymayı zeytinyağında kıymanın rengi dönünceye kadar kavurun. İnce kıydığınız yeşillikler, dolmalık fıstık ve kuş üzümünü ilave edip 3-4 dakika daha pişirin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp ocaktan alın. Yufkaları mutfak tezgahına yayın ve dikdörtgen parçalar kesin. İç harcı dikdörtgenlere paylaştırıp muska şeklinde sarın. Muska börekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Sosu için, gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırın ve bir fırça yardımıyla böreklerin üzerine sürün. Üzerlerine çörekotu serpip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.