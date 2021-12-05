Kıymalı muska börek nasıl yapılır?
Günün her öğününde hazırlayabileceğiniz börek tarifi
Malzemeler:
3 yufka
İç harcı için
1 soğan
350 g kıyma
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 dal taze soğan
3-4 dal maydanoz
1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
1 yemek kaşığı kuş üzümü
Tuz
Karabiber
Kimyon
Sosu için
1 çay bardağı süt
2 yumurta
3 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Üzeri için
Çörekotu
Hazırlanışı:
İç harcı için, yemeklik doğradığınız soğan ve kıymayı zeytinyağında kıymanın rengi dönünceye kadar kavurun. İnce kıydığınız yeşillikler, dolmalık fıstık ve kuş üzümünü ilave edip 3-4 dakika daha pişirin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp ocaktan alın. Yufkaları mutfak tezgahına yayın ve dikdörtgen parçalar kesin. İç harcı dikdörtgenlere paylaştırıp muska şeklinde sarın. Muska börekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Sosu için, gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırın ve bir fırça yardımıyla böreklerin üzerine sürün. Üzerlerine çörekotu serpip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.