Kıymalı poğaça

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Poğaça sever misiniz?

8 kişilik -

Malzemeler

Yarım su bardağı ayçiçek yağı

250 gr tereyağı

1 su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

4.5 su bardağı un

İç harcı için

100 gr orta yağlı kıyma

1 soğan

1 sivri biber

1 orta boy domates

1 çay kaşığı tuz

Karabiber

Üzeri için

1 yumurta sarısı



Hazırlanışı:

Kıyma, ince doğranmış sivri biber, rendelenmiş soğan, kabukları soyulup tavla zarı şeklinde doğranmış domatesi bir cam kaseye alıp karıştırın. Tuz ve karabiber ekleyip tatlandırın. Tereyağı, ayçiçek yağı, yoğurt, tuz, kabartma tozu ve unu büyük bir cam kaseye alıp yoğurun. Hamuru 20-30 dakika dinlendirin. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Parçaları avucunuzun içinde çay tabağı büyüklüğünde açın. Ortalarına kıymalı harçtan ikişer tatlı kaşığı kadar ekleyip kenarlarını bohça gibi yukarıda birleştirin. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirip üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirip çıkarın. Sıcak veya ılık servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

