Lamesli pide

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Sedat Usta'dan özel bir tarif...

- kişilik -

Malzemeler

1 demet pazı

1 yemek kaşığı toz şeker

Karabiber

Tuz

Hamuru için:

4 su bardağı mısır unu

1 su bardağı un

3 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvıyağ

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Pazı yapraklarını ayıklayıp iri doğrayın. Karabiber ve tuzla ovup toz şekeri ilave edin. Yoğurma kabında yumurtayı çırpın. Yoğurt, sıvıyağ, tuz ve kabartma tozunu ekleyin. Önce unu, daha sonra mısır ununu koyup yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru 20 dakika dinlendirip, daha sonra ikiye bölün. Birinci hamuru yarım cm yüksekliğinde açıp fırın tepsisine serin. Hazırladığınız içi üzerine yayın. İkinci hamuru da üstüne serin. 1 yumurta sarısıyla sıvıyağı karıştırıp pidenin üzerine sürün. 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Dilimleyip servis edin.