Makarnalı ve sebzeli pratik tart

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- kişilik -

Malzemeler

1 paket kepekli makarna (250 gr)

1 kabak

1 havuç

100 gr mısır

200 gr mantar

2 yumurta

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

100 gr mozarella peyniri

1/3 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

Kekik



Hazırlanışı

Makarnayı dişe gelecek şekilde haşlayıp suyunu süzün. Üzerine 1/3 çay bardağı zeytinyağı gezdirip karıştırın ve soğumaya bırakın. Kabağı ve havucu rendeleyin. Üzerine çatal ile çırptığınız 2 yumurtayı, kaşar peynirini, mısırı, dilimlediğiniz mantarları, kırmızı toz biberi, kekiği, tuzu ve karabiberi ekleyip karıştırın. Makarnaya ilave edip karıştırın. Fırın kabını yağlayın. Makarnayı kalıba aktarıp iyice bastırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkarmaya yakın mozarella dilimlerini ekleyip tekrar fırına verin. 5 dakika daha kızartıp fırından çıkarın. Sıcak servis yapın.