Misket limonlu tart tarifi

Malzemeler:

• 300 gr çok amaçlı un

• 200 gr tereyağı

• 100 gr pudra şekeri

• 5 gr şekerli vanilin

• 1 adet yumurta sarısı

• 1 adet limonun kabuğu

Misket limonu kreması için

• 3 yumurta

• 150 gr şeker

• 75 ml misket limonu suyu

• 6 adet misket limonunun kabuğu

• 30 gr tereyağı

• 1 yaprak jelatin



Hazırlanışı:

Tereyağını küp küp doğrayın ve un ile birlikte karıştırın. Ardından şekeri, vanilya şekerini, limon kabuğu ve yumurta sarısını ekleyin ve hamur kıvamına gelinceye dek yoğurun. Streç filme sarın ve buzdolabında en az 1 saat dinlendirin. Ardından merdane ile 3 mm kalınlığında açın, yağlanmış tart kalıplarına yerleştirin ve 170 derecede önce 20 dakika ağırlık ile, ardından ağırlığı kaldırıp 15 dakika daha pişirin. Yaprak jelatini soğuk suda yumuşatın. Kaynar suyun üzerine çelik oval bir kap yerleştirin ve ocağı açın. Tereyağını kaynar suyun üzerinde eritin. Ardından jelatin hariç bütün malzemeyi ekleyin ve sürekli karıştırarak 90 dereceye gelinceye kadar pişirin. Jelatini ekleyip eriyinceye kadar karıştırın ve soğumaya bırakın.



Sunum önerisi

Mereng

• 65 gr yumurta beyazı

• 100 gr toz şeker

Yumurta beyazı ve şekeri çelik bir kaba koyup kaynar su üzerinde şeker eriyip karışım 60 dereceye gelinceye kadar karıştırın. Ardından sert bir kıvam elde edene kadar mikserde çırpın. Sıkma torbasına doldurup tartınızı süsleyin ve pürmüz ile hafifçe yakıp servis edin.