Otlu krep

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Otlu krep tarifi...

6 kişilik

Malzemeler

150 gr un

1 yumurta

Yarım çay bardağı ayçiçek yağı

3 çay bardağı süt

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı tuz

1/4 demet nane

1/4 demet dereotu

1/4 demet fesleğen

Üzeri için

Krem peynir



Hazırlanışı:

Unu, yumurtayı, ayçiçek yağını, sütü, karbonatı ve tuzu büyük bir hamur yoğurma kabına alarak çırpın. Kıyılmış nane, fesleğen ve dereotunu ekleyip karıştırın. Hafif yağladığınız tavaya yarım kepçe dolusu hamuru döküp her iki tarafını pişirin. Tüm malzemeyi bu şekilde hazırlayın. Kreplerin üzerine krem peynir sürüp rulo şeklinde sarın. Servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.