Otlu krep
Otlu krep tarifi...
6 kişilik
Malzemeler
150 gr un
1 yumurta
Yarım çay bardağı ayçiçek yağı
3 çay bardağı süt
1 çay kaşığı karbonat
1 çay kaşığı tuz
1/4 demet nane
1/4 demet dereotu
1/4 demet fesleğen
Üzeri için
Krem peynir
Hazırlanışı:
Unu, yumurtayı, ayçiçek yağını, sütü, karbonatı ve tuzu büyük bir hamur yoğurma kabına alarak çırpın. Kıyılmış nane, fesleğen ve dereotunu ekleyip karıştırın. Hafif yağladığınız tavaya yarım kepçe dolusu hamuru döküp her iki tarafını pişirin. Tüm malzemeyi bu şekilde hazırlayın. Kreplerin üzerine krem peynir sürüp rulo şeklinde sarın. Servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.