Pastiç

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Deneyin!

6 kişilik -

Malzemeler

3 su bardağı un

1 paket (11 gr) instant maya

Yarım su bardağı süt

1 su bardağı ılık su

¾ çay bardağı ayçiçek yağı

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tutam tuz

İç harcı için

4 yumurta sarısı

2 çay bardağı un

3 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

Yarım paket kabartma tozu

1.5 su bardağı süt

1 çay kaşığı tarçın

Yarım su bardağı ufalanmış fındık

1 su bardağı kuru üzüm

Üzeri için

Yumurta sarısı

Susam





Hazırlanışı:

Un, şeker, tuz ve mayayı büyük bir cam kasede karıştırın. Ortasını havuz şeklinde açıp yarım su bardağı ılık süt ve ayçiçek yağını ekleyin. Yavaşça su ekleyerek yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. üzerini nemli bir bez ile örterek ılık ortamda mayalandırın. İç harcı için yumurta sarıları ve toz şekeri bir kasede şeker eriyene kadar çırpın. Un, şeker, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip çırpmaya devam edin. Hamuru yağlı kağıt serili dikdörtgen fırın tepsisine aktarıp önceden 150 derecede ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin. Pişirdiğiniz keki soğutun. Keki küçük parçalara ayırın. Üzerine tarçın, kuru üzüm, fındık ve sütü ekleyip iyice karıştırın. Mayalanan hamuru iki eşit parçaya ayırın. Her parçayı çok ince olmayan dikdörtgen şeklinde açın. İkiye böldüğünüz harcı üzerine eşit olarak yaydıktan sonra 7-8 cm kalınlığında rulo şeklinde sararak istediğiniz kalınlıkta kesip üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpin. 30 dakika dinlendirdikten sonra önceden 170 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Ilık olarak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.