Patatesli ve bezelyeli tart

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Biraz zahmetli ama çok lezzetli!

8 kişilik

Malzemeler

Tart hamuru için

2 su bardağı un

1 yumurta sarısı

150 gr soğuk tereyağı

2 dal taze kekik

2 yemek kaşığı soğuk su

İç harcı için

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 orta boy patates

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

250 gr rendelenmiş taze kaşar peyniri

Yarım çay bardağı haşlanmış bezelye

Beşamel sos için

15 gr tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

Yarım çay kaşığı tuz



Hazırlanışı:

Fırını 180 derecede ısıtın. Tereyağını küçük parçalar şeklinde kesin. Büyük bir cam kaseye alın. Un, yumurta sarısı, kıyılmış kekik ve suyu ekleyip yoğurun. Hamuru streç folyoya sarıp buzdolabında 45 dakika dinlendirin. Patateslerin kabuğunu soyup ince, yuvarlak dilimleyin. Sarımsakların kabuğunu soyup kıyın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Patates ve sarımsağı ekleyip 2-3 dakika soteleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Beşamel sos için tereyağını tavada eritin. Unu ekleyip kısık ateşte kavurun. Sütü yavaşça ekleyip topaklanmaması için karıştırmaya devam edin. Sos koyulaşmaya başladığında tuzla tatlandırıp tavayı ocaktan alın. Dinlenmiş olan tart hamurunu 26 cm çapında açın. İçi yağlanmış 23 cm çapında tart kalıbının içine hamuru yayın. Kenarlarda kalan fazlalıkları bıçakla kesin. Ilık beşamel sosunu hamurun üzerine yayın. Rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Sarımsakla sotelediğiniz patates dilimlerini beşamel sosun üzerine hafifçe birbirlerinin üzerine gelecek şekilde dizin. Tartı sıcak fırına yerleştirin. Patateslerin üzeri kızarana kadar pişirin. Tartı fırından çıkardıktan sonra üzerine haşlanmış bezelye ve karabiber serpin. Ilınana kadar kalıbın içinde bekletin. Dilimleyip servis yapın.



*Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

