Peynirli ıslak börek

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2 kişilik -

Malzemeler

Yufka

Yumurta (yufka başına 1 adet)

Beyaz peynir



Hazırlanışı

Yufkayı masaya serin. 1 adet yumurtayı bir kasede çatalla hafif çırpın ve tamamını yufkaya sürün. Yufkanın üzerine bir miktar ufalanmış beyaz peynir serpin ve yaklaşık 4 parmak kalınlığında katlayarak yassı bir rulo haline getirin. Rulodan yine yaklaşık 4 parmak boyunda parçalar kesin. Kestiğiniz parçaları çelik süzgece dizin, üzerlerine içme suyu dökerek ıslatın. Islanan dilimleri kızgın yağda kızartın.