Pizza funghi tarifi

Malzemeler:

250 g un

135 ml su

5 g tuz

10 g yaş maya

10 ml zeytinyağı

Sos için

100 g konserve domates

2 diş sarımsak

10 g domates salçası

2~3 dal taze kekik

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

Üzeri için

100 g kestane mantarı

100 g istiridye mantarı

150 g rendelenmiş mozzarella

Parmesan peniri

100 g bebek roka



Hazırlanışı:

İlk önce pizza hamuru malzemelerini bir kasede yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru kenarda mayalanması için bekletin. Hamur bir köşede dinlenirken, sos malzemelerini blender’dan geçirin. Ardından pizza üzerine koyacağınız mantar ve mozzarellayı dilimleyin. Mayalanan hamuru, tezgah üzerinde boş bir yere alın ve elinizle dilediğiniz büyüklükte açın. Açtığınız hamurun üzerine önce sosu sürün ve sonra dilimlediğiniz malzemeyi yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt-üst fan modunda istediğiniz kıvama gelene kadar, yani 20-30 dakika pişirin. Piştikten sonra üzerine roka ve parmesan koyup servis edin.