Şans kurabiyesi tarifi

Malzemeler

2 yumurta beyazı

4 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Vanilya veya badem esansı

Dileklerinizin yazılı olduğu kağıtlar



Hazırlanışı:

Yumurta beyazlarını geniş bir karıştırma kabına alın. Un ve toz şekeri ilave edip bir mikser yardımıyla çırpın. Zeytinyağını bir tavada ısıtın. Karışımdan minik bir daire olacak kadar tavaya dökün ve pişirin. Pişen kurabiyelerin ortasına dileklerinizi yazdığınız kağıtları koyun ve sıcakken yarım daire olacak şekilde katlayın. Katladığınız kurabiyelerin şeklinin bozulmaması için tamamen soğuyuncaya kadar muffin kalıplarında bekletip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

