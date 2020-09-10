Şef Hüseyin Kılıç'dan çay saatleriniz için sebzeli galette tarifi

Malzemeler

1 orta boy kuru soğan

1 havuç

2 diş ezilmiş sarımsak

1 kapya biber

3 yemek kaşığı doğranmış maydanoz

3 yemek kaşığı doğranmış taze soğan taze soğan

8 yaprak karalahana

1/2 su bardağı haşlanmış bezelye

1/2 su bardağı ince dilimlenmiş patates

1/2 su bardağı ince dilimlenmiş yer elması

3 yemek kaşığı lor peyniri

Pesto sos için;

1 bardak fesleğen

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı çam fıstığı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı rende parmesan

1 limon kabuğu rendesi

Galette hamuru için;

115 gr küp doğranmış soğuk tereyağı

1 buçuk su bardağı un

1 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı su

1 çay kaşığı tuz



Hazırlanışı

Tüm sebzeleri tuz ve zeytinyağı ile sırasıyla soğan, sarımsak, biber, karalahana, yer elması, patatesi hafif soteleyip doğranan taze baharatları da ekleyerek karıştırıp ocağın altını kapatın. Pesto sos için tüm malzemeleri blender ile çekip buzdolabında bekletin. Galette hamuru için tereyağı, un, tuz, şeker iyice karıştırıp suyu ekleyip biraz daha yoğurup hamur kıvamına gelince streçfilm ile kapatıp dolapta 2-3 saat dinlendirin. Daha sonra tezgahınızı unlayarak merdane yardımıyla hamuru açıp, pesto sosunu ince bir katman halinde hamura sürüp daha sonra ılıklaşan sebzeleri hamurun orta kısmına yerleştirip kenarlarını kapatın. önceden 180 derece ısıttığınız fırında 20 dakika pişirip üzerine lor peynirini yerleştirin.