Tencere böreği

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Tencere böreği tarifi

6 kişilik -

Malzemeler

4 yufka

500 g lor peyniri

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 demet maydanoz

3 yumurta

1 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz



Hazırlanışı:

Isıya dayanıklı 35 cm çapında bir tencerenin her tarafını yağlayın. Yufkaların birini kenarlarından sarkacak şekilde tencereye yerleştirin. Kalan üç yufkayı küçük parçalara ayırarak başka bir kaba alın. Ayrı bir kapta lor peyniri, rendelenmiş kaşar peyniri, pul biber ve ince kıyılmış maydanozu karıştırın. Tencereye yaydığınız yufkanın üzerine parçaladığınız yufkaların yarısını yerleştirip peynirli karışımın tamamını dökün. En üste kalan yufkaları yayın. Bir kapta süt, zeytinyağı ve tuzu iyice çırpın. 3 yemek kaşığını üzeri için ayırdıktan sonra kalan karışımı yufkaların üzerine gezdirin. Tencerenin kenarından sarkan yufkaları böreğin üzerine kapatın. Ayırdığınız karışımı böreğin üzerine sürüp önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Böreğin üzeri kızarınca folyo ile kapatıp yanmasını önleyin. İçinin pişmesi için pişirme süresini uzun tutun. Pişen böreği ılınınca servis tabağına ters çevirerek çıkartın. Dilimleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

