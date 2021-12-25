Yalancı Su Böreği Tarifi: Pratik ve leziz

Su böreğini kim sevmez ki… Kat kat, yumuşacık yufka arasında lezzetli peynire, damakta bıraktığı o eşsiz tada kim karşı koyabilir? Bir de yapımı bu kadar zahmetli olmasa… Su böreğini ne kadar sevsek de hamuru yoğurmak, tek tek elde açmak; ne yazık ki biraz zor. Hele vakti olmayanlar için evde su böreği yapmak neredeyse bir hayal. Neyse ki yalancı su böreği var. Elde açma zahmetine katlanmadan evde kolayca hazırlayabilir, çay saatlerinizi bu eşsiz tat ile taçlandırabilirsiniz. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz yalancı su böreği tarifini sizin için hazırladık. Siz en iyisi çayı demlemeye başlayın. Böreğiniz bir saat içinde hazır.

Yalancı Su Böreği Tarifi

Yalancı su böreği yapımı oldukça zahmetsiz bir börektir. Malzemeleri her evde bulunabilecek, evde bulunmadığı takdirde marketten kolayca tedarik edilebilecek uygun fiyatlı malzemelerdir. Hem hesaplı, hem zahmetsiz, hem de leziz bu börek için harika bir tarif hazırladık. Şimdiden afiyet olsun.





Malzemeler

Yalancı su böreği için ihtiyaçlarınız şu şekilde:

Altı tane yufka

Yalancı su böreği iç harcı için:

400 gram beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

Yalancı su böreği sosu için:

Üç tane yumurta

Bir şişe maden suyu

Üç su bardağı süt

Bir çay bardağı sıvı yağ

Tuz

Üzeri için:

Bir yumurta

İsteğe göre çörek otu

Hazırlanışı

Peyniri bir çatal yardımı ile ezin. İçerisine yıkayıp, ince ince doğradığınız maydanozu ekleyin ve karıştırın. İsteğe göre biraz kara biber ekleyebilirsiniz. İç harcınız hazır.

Üç yumurtayı boş bir karıştırma kabına alarak çırpın. Çırparken sırasıyla yağı, sütü ve sodayı ekleyin. Bir miktar tuz da serperek karıştırın.

Boş bir fırın tepsisini tereyağı, margarin ya da sıvı yağ ile yağlayın. Önerimiz tereyağı kullanmanızdır. Böylelikle yalancı su böreği piştikten sonra hafif bir tereyağı tadı sezilecek ve böreğiniz daha da lezzetlenecektir.

Tepsiye bir tane yufkayı, yufkanın kenarları dışa sarkacak şekilde serin. Küçük bir kepçe yardımıyla sosun altıda birini yufkanın üzerine dökün ve bir fırça yardımı ile yayın.

İkinci yufkayı, ilk yufkanın üzerine; bu kez tamamı tepsinin içinde kalacak şekilde yerleştirin ve soslayın. Aynı işlemi üçüncü ve dördüncü yufkaya da uygulayın.

Dördüncü yufkanın üzerine hazırladığınız peynirli iç harcı dökün ve eşit bir şekilde dağıtın.

Beşinci ve altıncı yufkaları da aralarına sosu dağıtarak yerleştirin.

İlk yufkanın kenardan sarkan kısımlarını üstüne kapatın. Eğer tam kapanmazsa altıncı yufkadan bir parça önceden ayırıp kalan kısmı kapatabilirsiniz.

Sosun kalan kısmının üzerine bir yumurta kırın, çırpın ve en üste sürün. Üzerine tereyağı topları bırakın.

Artık hazır olan yalancı su böreği bir saat buzdolabında dinlendirilir.

Buzdolabından çıkardıktan sonra böreğinizi dilimleyin, isteğinize göre çörek otu ekleyin.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırına yerleştirin ve 40-45 dakika pişirin.

Mis gibi yalancı su böreği hazır; afiyet olsun.

Püf Noktalar

Yalancı su böreği yaparken hazırladığınız sosu yufkaların aralarında bolca kullanmanızda fayda var.

Börek pişerken fırınınızın fansız programını tercih etmeniz böreğinizin eşit pişmesi için daha iyi olacaktır.

Terayağı yoksa daha az miktarda margarin de kullanabilirsiniz.

Vaktiniz yoksa ya da beklemek istemiyorsanız, bir saat buzdolabında bekletme aşamasını atlayarak direkt fırına sürebilirsiniz.





