Yufka mantısı
8 kişilik
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Malzemeler
4 yufka
300 gr kıyma
1 soğan
1 çay bardağı ayran
1 çay bardağı ayçiçeği yağı
Tuz, karabiber
Üzeri için
4 diş sarımsak
250 gr yoğurt
2 yemek kaşığı tereyağı
Kuru nane
Kırmızı pul biber
Hazırlanışı
Soğanı rendeleyin. Kıyma, soğan, tuz
ve karabiberi karıştırıp yoğurun. Yufkaları
ortadan ikiye bölüp 8 yarım yufka elde
edin. Kıymayı 8’e bölün. Bir yufkayı tezgaha
yayın. Üzerine fırçayla önce ayran sonra
ayçiçeği yağı sürün. Kenarlarını hafif içe
doğru kıvırın. Kıymadan bir parça alıp
yufkanın geniş kenarına serin. Rulo yaparak
yufkayı sarın ve 2’şer cm genişliğinde
kesin. Tüm yufkaları ve kıymayı aynı şekilde
hazırlayın. Yağladığınız fırın tepsisine dizin.
Üzerlerine ayçiçeği yağı sürün. Önceden
ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşinceye
kadar pişirin. Servis tabağına alın. Üzerine
sarımsaklı yoğurt, tereyağında kızdırılmış
kırmızı pul biber ve nane ilave ederek servis
yapın.