Yufka mantısı

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

8 kişilik -

Malzemeler

4 yufka

300 gr kıyma

1 soğan

1 çay bardağı ayran

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

Tuz, karabiber



Üzeri için

4 diş sarımsak

250 gr yoğurt

2 yemek kaşığı tereyağı

Kuru nane

Kırmızı pul biber



Hazırlanışı

Soğanı rendeleyin. Kıyma, soğan, tuz ve karabiberi karıştırıp yoğurun. Yufkaları ortadan ikiye bölüp 8 yarım yufka elde edin. Kıymayı 8’e bölün. Bir yufkayı tezgaha yayın. Üzerine fırçayla önce ayran sonra ayçiçeği yağı sürün. Kenarlarını hafif içe doğru kıvırın. Kıymadan bir parça alıp yufkanın geniş kenarına serin. Rulo yaparak yufkayı sarın ve 2’şer cm genişliğinde kesin. Tüm yufkaları ve kıymayı aynı şekilde hazırlayın. Yağladığınız fırın tepsisine dizin. Üzerlerine ayçiçeği yağı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşinceye kadar pişirin. Servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt, tereyağında kızdırılmış kırmızı pul biber ve nane ilave ederek servis yapın.