Birkaç saat içerisinde su böreğinin eşsiz tadıyla buluşabilirsiniz; hem de hamur yoğurma, yufka açma zahmetlerine katlanmadan... İşte yalancı su böreği tarifi! Siz çayı demleyene kadar böreğiniz hazır olacak.
Su böreğini kim sevmez ki… Kat kat, yumuşacık yufka arasında lezzetli
peynire, damakta bıraktığı o eşsiz tada kim karşı koyabilir? Bir de
yapımı bu kadar zahmetli olmasa… Su böreğini ne kadar sevsek de hamuru
yoğurmak, tek tek elde açmak; ne yazık ki biraz zor. Hele vakti
olmayanlar için evde su böreği yapmak neredeyse bir hayal. Neyse ki
yalancı su böreği var. Elde açma zahmetine katlanmadan evde kolayca
hazırlayabilir, çay saatlerinizi bu eşsiz tat ile taçlandırabilirsiniz.
Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz yalancı su böreği tarifini sizin
için hazırladık. Siz en iyisi çayı demlemeye başlayın. Böreğiniz bir
saat içinde hazır.
Yalancı Su Böreği Tarifi
Yalancı
su böreği yapımı oldukça zahmetsiz bir börektir. Malzemeleri her evde
bulunabilecek, evde bulunmadığı takdirde marketten kolayca tedarik
edilebilecek uygun fiyatlı malzemelerdir. Hem hesaplı, hem zahmetsiz,
hem de leziz bu börek için harika bir tarif hazırladık. Şimdiden afiyet
olsun.
Malzemeler
Yalancı su böreği için ihtiyaçlarınız şu şekilde:
Yalancı su böreği iç harcı için:
- 400 gram beyaz peynir
- Yarım demet maydanoz
Yalancı su böreği sosu için:
- Üç tane yumurta
- Bir şişe maden suyu
- Üç su bardağı süt
- Bir çay bardağı sıvı yağ
- Tuz
Üzeri için:
- Bir yumurta
- İsteğe göre çörek otu
Hazırlanışı
- Peyniri
bir çatal yardımı ile ezin. İçerisine yıkayıp, ince ince doğradığınız
maydanozu ekleyin ve karıştırın. İsteğe göre biraz kara biber
ekleyebilirsiniz. İç harcınız hazır.
- Üç yumurtayı boş bir karıştırma
kabına alarak çırpın. Çırparken sırasıyla yağı, sütü ve sodayı ekleyin.
Bir miktar tuz da serperek karıştırın.
- Boş bir fırın tepsisini
tereyağı, margarin ya da sıvı yağ ile yağlayın. Önerimiz tereyağı
kullanmanızdır. Böylelikle yalancı su böreği piştikten sonra hafif bir
tereyağı tadı sezilecek ve böreğiniz daha da lezzetlenecektir.
- Tepsiye
bir tane yufkayı, yufkanın kenarları dışa sarkacak şekilde serin. Küçük
bir kepçe yardımıyla sosun altıda birini yufkanın üzerine dökün ve bir
fırça yardımı ile yayın.
- İkinci yufkayı, ilk yufkanın üzerine; bu
kez tamamı tepsinin içinde kalacak şekilde yerleştirin ve soslayın. Aynı
işlemi üçüncü ve dördüncü yufkaya da uygulayın.
- Dördüncü yufkanın üzerine hazırladığınız peynirli iç harcı dökün ve eşit bir şekilde dağıtın.
- Beşinci ve altıncı yufkaları da aralarına sosu dağıtarak yerleştirin.
- İlk
yufkanın kenardan sarkan kısımlarını üstüne kapatın. Eğer tam
kapanmazsa altıncı yufkadan bir parça önceden ayırıp kalan kısmı
kapatabilirsiniz.
- Sosun kalan kısmının üzerine bir yumurta kırın, çırpın ve en üste sürün. Üzerine tereyağı topları bırakın.
- Artık hazır olan yalancı su böreği bir saat buzdolabında dinlendirilir.
- Buzdolabından çıkardıktan sonra böreğinizi dilimleyin, isteğinize göre çörek otu ekleyin.
- Önceden ısıtılmış 190 derece fırına yerleştirin ve 40-45 dakika pişirin.
- Mis gibi yalancı su böreği hazır; afiyet olsun.
Püf Noktalar
- Yalancı su böreği yaparken hazırladığınız sosu yufkaların aralarında bolca kullanmanızda fayda var.
- Börek pişerken fırınınızın fansız programını tercih etmeniz böreğinizin eşit pişmesi için daha iyi olacaktır.
- Terayağı yoksa daha az miktarda margarin de kullanabilirsiniz.
- Vaktiniz yoksa ya da beklemek istemiyorsanız, bir saat buzdolabında bekletme aşamasını atlayarak direkt fırına sürebilirsiniz.