Ananas, portakal ve hindistan cevizi
İltihaplı, lekeli ciltlerinizi bu lezzetli üçlüyle onarın.
- kişilik
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Ananas, C vitamini yönünden aşırı zengindir ve içerdiği
bromelain adlı bir enzimle iltihap kurutucu olarak işlev görür.
Portakal da cildin yaşlanmasını engelleyen C vitamini içerir.
Vücuttaki tüylerin uzaması için hücreleri uyaran çinko yönünden
zengin olan Hindistan cevizi, ayrıca kırışıklıkları ortadan kaldıran
ve yıpranmış ciltleri onaran laurik asitler yönünden zengindir.
Tarifi
1 adet kabuğu soyulmuş ve
doğranmış ananas,
2 adet kabuğu soyulmuş ve
dilimlere ayrılmış portakal,
1 adet taze Hindistan cevizi,
ortadan ikiye bölünmüş ve
kahverengi kabuğundan
çıkarılmış.
Karışımı bir meyve sıkacağı
yardımıyla sıkın. Karıştırın ve
bekletmeden için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6, C, K,
beta-karoten, folik asit, kalsiyum,
bakır, demir, magnezyum, mangan,
fosfor, potasyum, selenyum,
sodyum, çinko ve bromlain.