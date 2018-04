Ananas, portakal ve hindistan cevizi

İltihaplı, lekeli ciltlerinizi bu lezzetli üçlüyle onarın.

Ananas, C vitamini yönünden aşırı zengindir ve içerdiği bromelain adlı bir enzimle iltihap kurutucu olarak işlev görür. Portakal da cildin yaşlanmasını engelleyen C vitamini içerir. Vücuttaki tüylerin uzaması için hücreleri uyaran çinko yönünden zengin olan Hindistan cevizi, ayrıca kırışıklıkları ortadan kaldıran ve yıpranmış ciltleri onaran laurik asitler yönünden zengindir.



Tarifi

1 adet kabuğu soyulmuş ve doğranmış ananas, 2 adet kabuğu soyulmuş ve dilimlere ayrılmış portakal, 1 adet taze Hindistan cevizi, ortadan ikiye bölünmüş ve kahverengi kabuğundan çıkarılmış.



Karışımı bir meyve sıkacağı yardımıyla sıkın. Karıştırın ve bekletmeden için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6, C, K, beta-karoten, folik asit, kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, mangan, fosfor, potasyum, selenyum, sodyum, çinko ve bromlain.