Armut, papaya ve zencefil

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Önemli enzimler ve lifler içeren bu tatlı karışım, sindirim sistemini derinlemesine temizliyor.

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Taze meyve ve çiğ sebzeler, vücudun sindirim yükünü hafifleten enzimler içerirler. Saf meyve sularının olumlu yanı ise, bu enzimleri vücudun kolaylıkla sindirmesini sağlamasıdır.



Armut: Bu meyve, vücudun kanserojen maddeleri atımını kolaylaştıran ve kolondaki kanserojen maddelerin, kolon hücrelerine zarar vermesini engelleyen sindirilebilir pektin lifleri içerir. Bakır gibi eksikliği kolon kanseri riskini artıran mineraller içeren armudun, araştırmalar neticesinde ortaya çıkan bir diğer özelliği ise bütün besinler arasında en az alerjik özelliği olan meyve olmasıdır.



Papaya: Zengin liflerle dolu olan bu meyve toksinlerin atılmasına yardımcı olduğu gibi, irritabıl bağırsak sendromuna karşı iyi bir koruyucudur. Sindirimi hızlandıran papain ve kemopapain gibi enzimler, proteinin sindirimini sağlar ve papaya bu özgün enzimleri içerir. Vücudun yiyeceklerden daha fazla yararlı maddeleri almasını sağlayan bu enzimler, ayrıca iltihapları kurutucu özelliklere de sahiptir.



Zencefil: Zencefilin kökü, mide rahatsızlıklarına karşı yaygın olarak kullanılmıştır. Şifalı otlar üzerine çalışan birçok kişi, mide bulantısını engellemek veya tedavi etmek amacıyla zencefili önermektedir. Çok sayıda araştırma, zencefilin mide bulantısı veya hamilelik döneminde ortaya çıkan kusmalar konusunda, plasebodan daha iyi sonuçlar verdiğini ortaya koymuştur.



Tarifi

3 büyük olgun armut, doğranmış, 1 adet kabuğu soyulmuş, çekirdekleri çıkarılmış ve doğranmış papaya, 1 büyük baş doğranmış ve kabuğu soyulmuş zencefil.



Meyveleri bir meyve sıkacağı yardımıyla sıkıp suyunu elde edin, karıştırın ve bekletmeden tüketin.



Hazırlama ipuçları

• Armutlar içinden dışına doğru olgunlaşır. Eğer altından parmağınızla bastırdığınızda hafifçe içeri göçüyorsa olgunlaşmıştır.

• Armuttan elde edilen meyve suyu dolapta bir müddet bekletilirse daha güzel olur.

• Papayanın etli kısmı toksinsizdir, ancak siyah çekirdekleri için aynı şey söylenemez. Bazı araştırmalarda, siyah çekirdeklerin, sinir sistemine zarar veren toksinler içerdiği bulunmuştur. Bu nedenle sıkmadan önce çekirdeklerini mutlaka çıkarın.

• Kuru zencefil yerine daima tazesini seçin. Çünkü kuruları tazeleri kadar gingerol adlı iltihap kurutucu maddeleri içermemektedir.