Armut, papaya ve zencefil
Önemli enzimler ve lifler içeren bu tatlı karışım, sindirim sistemini derinlemesine temizliyor.
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Taze meyve ve çiğ sebzeler, vücudun sindirim yükünü hafifleten
enzimler içerirler. Saf meyve sularının olumlu yanı ise, bu enzimleri
vücudun kolaylıkla sindirmesini sağlamasıdır.
Armut: Bu meyve, vücudun kanserojen maddeleri atımını kolaylaştıran
ve kolondaki kanserojen maddelerin, kolon hücrelerine
zarar vermesini engelleyen sindirilebilir pektin lifleri içerir. Bakır
gibi eksikliği kolon kanseri riskini artıran mineraller içeren armudun,
araştırmalar neticesinde ortaya çıkan bir diğer özelliği
ise bütün besinler arasında en az alerjik özelliği olan meyve olmasıdır.
Papaya: Zengin liflerle dolu olan bu meyve toksinlerin atılmasına
yardımcı olduğu gibi, irritabıl bağırsak sendromuna karşı iyi
bir koruyucudur. Sindirimi hızlandıran papain ve kemopapain
gibi enzimler, proteinin sindirimini sağlar ve papaya bu özgün
enzimleri içerir. Vücudun yiyeceklerden daha fazla yararlı maddeleri
almasını sağlayan bu enzimler, ayrıca iltihapları kurutucu
özelliklere de sahiptir.
Zencefil: Zencefilin kökü, mide rahatsızlıklarına karşı yaygın
olarak kullanılmıştır. Şifalı otlar üzerine çalışan birçok kişi,
mide bulantısını engellemek veya tedavi etmek amacıyla zencefili
önermektedir. Çok sayıda araştırma, zencefilin mide bulantısı
veya hamilelik döneminde ortaya çıkan kusmalar konusunda,
plasebodan daha iyi sonuçlar verdiğini ortaya koymuştur.
Tarifi
3 büyük olgun armut,
doğranmış,
1 adet kabuğu soyulmuş,
çekirdekleri çıkarılmış ve
doğranmış papaya,
1 büyük baş doğranmış ve
kabuğu soyulmuş zencefil.
Meyveleri bir meyve sıkacağı
yardımıyla sıkıp suyunu elde
edin, karıştırın ve bekletmeden
tüketin.
Hazırlama ipuçları
• Armutlar içinden dışına
doğru olgunlaşır. Eğer altından
parmağınızla bastırdığınızda hafifçe
içeri göçüyorsa olgunlaşmıştır.
• Armuttan elde edilen meyve suyu
dolapta bir müddet bekletilirse daha
güzel olur.
• Papayanın etli kısmı toksinsizdir,
ancak siyah çekirdekleri için
aynı şey söylenemez. Bazı
araştırmalarda, siyah çekirdeklerin,
sinir sistemine zarar veren toksinler
içerdiği bulunmuştur. Bu nedenle
sıkmadan önce çekirdeklerini
mutlaka çıkarın.
• Kuru zencefil yerine daima tazesini
seçin. Çünkü kuruları tazeleri
kadar gingerol adlı iltihap kurutucu
maddeleri içermemektedir.